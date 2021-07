Vecinos de barrio El Tránsito se manifestaron contra la instalación de una antena 5G

Vecinos del barrio El Tránsito se manifestaron contra la instalación de una antena de telefonía 5G, cuyas obras se habían paralizado tiempo atrás, pero que volvieron a reiniciarse hace unos 20 días.

Durante la jornada de ayer, un grupo de personas se congregó en Pasaje Romero al 8000, dos cuadras hacia el oeste de Av. Blas Parera, para exigir que se detengan los trabajos en el lugar.

“Según la OMS, la tecnología inalámbrica de 5G produce efectos cancerígenos. Es un problema que puede afectar a todos los vecinos", explicó uno de los manifestantes al móvil de Cadena OH!.

En tanto, Silvia, otra vecina, indicó que las estructuras se montarían a unos dos metros de los lotes linderos de casas particulares, lo que provocaría efectos nocivos para la salud de los habitantes. “No corresponde que vengan e instalen una antena de comunicación en el medio de un barrio, se deben poner en lugares aislados de la población", apuntó.

Según indicaron los vecinos, la obra comenzó en febrero del año pasado, pero, luego de exigirse los permisos de habilitación pertinente, los trabajos fueron interrumpidos ante la imposibilidad de demostrar los avales correspondientes. El mes pasado, un grupo de trabajadores llegó hasta el lugar para reiniciar las labores, nuevamente, “sin los papeles que acrediten la tarea”, señalaron.

"Presentamos notas en la Municipalidad, en la Defensoría del Pueblo, en Enacom y no nos dan respuestas. Nos dicen que están averiguando si está o no autorizado. La obra va rápido y no podemos esperar, necesitamos que nos den una respuesta ya", agregó Silvia.