¿Por qué Santiago Gentiletti decidió dejar el fútbol profesional?

Santiago Gentiletti sorprendió a Newell's y a todo el fútbol argentino al comunicar su decisión de retirarse de la actividad profesional. El defensor, que culminó su carrera como jugador de la Lepra, confesó en Zapping Sport cuándo y por qué decidió colgar los botines.

"La sorpresa fue para todos, incluso para la familia. Yo lo venía pensando, venía con la lesión pero eso es algo que acrecienta todo. A mí me gusta estar muy bien, estar siempre al cien, y si no puedo estar así, es mejor quedarme en mi casa. No es fácil tomar esa decisión, pero hay que ser valiente y pensar en el club y en el equipo", dijo en Radio 2.

Consultado sobre cuándo terminó de masticar la decisión, develó: "El sábado al mediodía llegué de entrenar y se lo comuniqué a mi esposa. Medio que se pudo mal porque no se lo esperaba, se puso a lagrimear un poco. Pero me dijo que si estaba convencido y contento con la decisión que tomaba, le diera para adelante".

Sobre la lesión en la rodilla, el oriundo de Gödeken comentó: "Tuve momento en que estaba para volver, después peor. En estos meses las complicaciones eran menores, pero llegan momentos en los que uno tiene que tomar la decisión. Y me preguntaba si iba a poder brindarle todo lo que el equipo merecía, hice un análisis profundo. No me gusta estar a medias: o estoy al cien o no estoy. Es duro, es drástico, no es fácil hacerlo, pero estoy convencido".

"Por ahí si no me pasaba esto y me sentía bien, tiraba un año más, pero hoy se dio de esta manera. Me hubiera encantado retirarme de la cancha con público, que me aplaudan, pero no se dio así y la determinación hay que tomarla. El bienestar del equipo y la institución está por sobre lo individual", añadió.

Acerca de cómo lo tomaron sus compañeros y el resto del mundo Newell's, expresó: "Hablé con todos, se los planteé a todos. Con los más grandes tengo una relación más especial. Los junté, les dije lo que sentía. Hablé con Gamboa personalmente. Y todos me supieron entender. Lo mismo con Lucas Bernardi, con Cristian D'Amico,que entendieron mi postura, lo que estoy pasando. Y se los agradecí, así que ahora estoy terminando esta hermosa experiencia".

Y cerró: "Uno tiene que ser valiente y cerrar esta página hermosa, donde pasé muchas cosas lindas. Lo único que me quedó en el tintero por mala suerte es que no pude jugar en la selección mayor, que no se me dio por una lesión". Gerardo Martino lo había convocado antes de sufrir una rotura del ligamento cruzado en 2014.

Con info de Rosario3