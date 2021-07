Juan Manuel Azconzábal: "Si existe la posibilidad de mejorar el plantel, bienvenido sea"

Pero la cosa no quedó ahí: "Enfrenamos a Boca dos veces en un año, donde hacía 13 años que no le ganaba. Esa vez solo creamos dos situaciones. Ahora le creamos seis claras y solo empatamos. No hay nada para agregar, solo que el equipo está en la búsqueda. Debe ser sólido para seguir provocando situaciones en ofensiva ante un rival de talla. No tengo dudas que los jugadores que hoy (por este viernes) estuvieron en Boca serían útiles para el 80% del fútbol argentino".

En cuando a cómo vio a Nicolás Cordero, Juan Azconzábal explicó: "Junto al resto, tuvo un desempeño correcto. Llegó a situación de gol y generó espacios. Debe seguir mejorando como todos. Me alegró mucho también por (Fernando) Márquez, porque se lo merece. Nada más. Dentro de 24 horas todos deberán empezar a competir otra vez para ser titular. No hay tantos elogios en público, pero quizás sí puertas para adentro. Sobre todo para Márquez, que quizás no estuvo en la consideración".

En otro tramo de la conferencia, Juan Azconzábal no le bajó la persiana al mercado de pases en Unión: "Si existe la posibilidad de mejorar el plantel, bienvenido sea. (Cristian) Insaurralde tuvo una molestia muscular como (Nicolás) Peñailillo. Veremos si pueden estar para competir con sus compañeros. Cristian tiene más posibilidades y la semana que viene estará a la par".

"No puedo hablar de los jugadores que no están. No estoy al tanto de ningún interés. Sinceramente estaba metido en el partido. Debo proteger a los jugadores que tenemos. No sé si se puede ir alguno más", argumentó Juan Azconzábal en torno al supuesto sondeo que se hizo por Nicolás Blandi.

Asimismo, hizo una reflexión a las salidas repentinas de Matías Nani, Nery Leyes y Jonathan Galván: "Se fueron por decisiones propias. Buscaron la salida. Quizás con tanta cercanía al inicio, puede ser negocio para el club. Yo miro para adelante. Ya son pasado dentro del club y expresarme no ayuda. Tenemos que mirar hacia adelante. «Me gusta que el jugador esté con ganas de ponerse la camiseta de Unión. Esa es la verdad». Le deseo lo mejor a los tres".

Luego, Juan Azconzábal enfatizo en la idea de no trabajar con un plantel largo: "Si es por beneficio al trabajo, con planteles numerosos no sé si es lo mejor. No tengo la capacidad de entrenar a más de 30. Lo hice, pero no creo que me haya salido bien. Lo ideal serían dos por puesto y tres alternativas más. Generalmente esos son los juveniles y acá tenemos cerca de 12, que se están consolidando. Más atrás, costará un poco incorporar, porque tenemos que terminar el proceso de formación del plantel. Hay muchos que están iniciando. Nos vamos a defender con este grupo y si lo podemos enriquecer, bienvenido sea".

En el final, Juan Azconzábal sentó postura ante lo exigente del cronograma próximo: "Nos queda largo hasta el domingo y después corto. Iremos viendo qué es lo mejor. Considero que cuando se juega entre semana, un esfuerzo se puede hacer. Ya cuando es continuado se corren riesgos. Pero falta bastante y nos debemos enfocar en River, que es un partido espectacular para que los chicos se preparen de la mejor manera. No queremos resignar la idea de juego e intentar encontrar variantes para modificar si el presente no es el mejor de cada jugador".

Con info de UNO Santa Fe