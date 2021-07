Luis Novaresio y Viviana Canosa se cruzaron por la compra de los penes de madera

En el marco del anuncio de la compra de 10 mil penes de madera para implementar las políticas de Educación Sexual Integral (ESI) por parte del Ministerio de Salud, Viviana Canosa y Luis Novaresio protagonizaron un tenso cruce en la pantalla de A24 cuando debatían sobre el tema.

“He visto cosas insólitas. Los penes de madera no son ni consoladores ni elementos de autosatisfacción. Son para explicar algo que damos por supuesto con nuestro estándar de vida, pero que en muchos sectores de la sociedad tiene dificultades para acceder a la información”, sostuvo Novaresio al comenzar el pase del programa Viviana con Vos a Dicho Esto.

En esa línea, el conductor advirtió que muchas personas están en contra de la ESI: "¿Queremos educación sexual o no? Si la respuesta es 'si'. ¿Los penes de madera son adecuados? No sé porque no soy sexólogo".

En respuesta, Canosa replicó: "Queremos educación sexual, no queremos penes de madera cuando falta un montón de plata y la estamos poniendo en cualquier lado. ¿No podemos hacerlo con una botella de agua como las que usamos y tiramos y no gastamos tanta guita? Yo no soy pacata y a mí un pene no me asusta. Pero debe haber un curro en el medio que no tengo idea cuál es.

"Entonces, discutamos el curro. Con todo respeto, ¿te sentís a la altura de discutir cómo se da educación sexual? Yo no. ¿Estamos de acuerdo con que hace falta enseñar a usar el preservativo? Porque vivimos en una sociedad que se opone al aborto, a la ESI, a los anticonceptivos. No es mucha guita, son 75 mil dólares”, planteó Novaresio.

Por su parte, la ex chimentera aclaró: "Me siento a la altura de discutir” la educación sexual. “Hay cosas que me gustaría hablar primero yo con mi hija que una ginecóloga. Hay cosas que se hablan con los especialistas y otras con los padres", dijo Canosa, al tiempo que aclaró que "nadie está en contra" de eso, aunque sí desaprobó "gastar guita cuando no hay guita".

Sobre el cierre del debate, la conductora sugirió que podrían haber gastado la plata en los penes de madera antes de que saliera la ley del aborto, "así de paso no quedaban embarazadas las mujeres", porque "antes que abortar a un hijo, es mejor enseñar a cómo no tenerlo".

“Ahí está, ese es el argumento. Valoro tu valentía de decir lo que pensás. En realidad, lo que se esconde es un enojo por la ley del aborto. Pero no los vi militar activamente por la educación sexual, al contrario, se oponen. Entonces, pónganse de acuerdo”, concluyó el periodista.