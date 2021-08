Tremenda pelea en La Voz Argentina

Esperanza Careri y Jéssica Antonella Amicucci tuvieron un roce fuera del escenario. Sin embargo, eso influyó en la actuación de ambas y el resultado en Las Batallas de La Voz Argentina (Telefe) no fue bueno.

Tras la dura devolución del jurado, una de ellas buchoneó a su compañera y generó el enojo de Mau y Ricky Montaner, sus coaches, quienes no perdonaron la situación. Ricardo Montaner tuvo una acción que también repercutió en las redes.

Esperanza y Jéssica, integrantes del Team Mau y Ricky, se enfrentaron en Las Batallas interpretando "Love on Top", hit de la cantante estadounidense Beyoncé. Durante la interpretación la falta de conexión era notoria y hasta parecía que nunca hubieran ensayado juntas.

La respuesta de Lali Espósito

Esto mismo fue lo que Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner le señaló al dúo. "Honestamente creo que no funcionó la batalla. Son voces muy geniales y ninguna se lució. Las armonías no funcionaban y me daba bronca que no haya funcionado. No se que pasó en el backstage, yo lo que sentí es como si no lo hubieran ensayado nunca juntas", les indicó Lali.

La respuesta de Ricardo Montaner

"Hubo momentos que me costó encontrar la melodía", dijo Ricardo. "Hubo un detalle que duró que es cuando le tocó cantar a Jessica era como si estuviera cantando en otro tono. Pero lo peor fue cuando les tocaba cantar juntas. Ahí es donde el problema era como una avalancha, una por un lado y otra por otro. Esperanza es la que menos errores cometió", agregó.

La respuesta de La Sole

"Creo que son grandes voces solistas, pero hay una cosa que no lograron entender que, si bien la batalla esta planteada en un ring, les hubiese venido muy bien a las dos es hacer un buen dúo, acoplar. No hace falta que sean amigas, pero si entender que cuando mejor me acopló a la otra mejor me va a ir a mi", les remarcó Soledad.

Reflexión y acusación

"Nos fuimos al caraj*. Las modulaciones no pegamos ni una, las armonías tampoco. Vos Jéssica, cantaste todo fura de tono. A mi me duele el corazón porque esta era nuestra batalla estrella", llegó a decir Ricky antes de que Jéssica decidiera interrumpirlo indignada por las duras devoluciones y admitió la total desconexión entre ella y Esperanza.

Sin embargo, el escándalo llego después. "Yo no estoy acostumbrada a cantar esa canción en esa tonalidad y fue muy duro trabajar. Voy a ser honesta, fue muy difícil trabajar juntas. Voy a ser honesta, Hubo dos ensayos donde (Esperanza) no quiso cantar y yo aunque este enferma canto igual", dijo Jéssica, catalogada en las redes sociales como "La Buchona".

Tomando el guante, Esperanza explicó que como es muy alérgica, cuando llegó a Buenos Aires se quedó sin voz, y quien se encarga de apuntalarlas en La Voz Argentina le sugirió que no ensayara en dos ocasiones, pero que retomara luego, cosa que hizo. En el ínterin, le propuso a Jéssica repasar la letra vía Zoom pero su compañera le dijo que no quería hablar con ella.

En ese momento Ricky tomó la palabra nuevamente le indicó a Jessica que por más que Esperanza no haya podido ensayar ella desafinó en la parte en la que cantaba sola. "Pero los nervios están", se justificó Jessica. Pero mientras intentaba salir del brete, Ricky se molestó y la cortó: "Ok mi amor, buenísimo".

Qué dijo el equipo de Mau y Ricky

"Creó un momento incómodo y desagradable en el set, y de eso no se trata La Voz ni nosotros. Ese drama y eso, la verdad que... si yo hubiese sabido que eso iba a ser así, capaz ni me daba vuelta en las audiciones a ciegas", dijo. "Eso no representa al equipo Mau y Ricky", afirmaron los hermanos Montaner al unísono.

Qué pasó con Jéssica en La Voz Argentina tras el cruce con Esperanza

Notablemente molestos, Mau y Ricky se decidieron por Esperanza, pero previamente les dijeron: "No nos interesa trabajar con gente que no esta dispuesta a decir 'yo importa, yo hago lo que tengo que hacer', y no sentarte, hacer una perreta y decir 'no, no es justo'".

Sin embargo, a pesar de la performance fallida y del tenso momento que se vivió en el set de La Voz Argentina, Ricardo Montaner decidió "robarse" a Jéssica, pues según conto, cree en las segundas oportunidades.

