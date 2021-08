Robaron y destrozaron las instalaciones de un club en Barrio Guadalupe

En horas de la madrugada de este jueves, malvivientes ingresaron al Club Sportivo Guadalupe y robaron dentro de las instalaciones de la institución.

No conformes con el robo, también causaron destrozos en toda la edificación, algo que afecta directamente a la realización de actividades que lleva a cabo el club diariamente.

"A la madrugada nos avisó el servicio de seguridad. Cuando llegamos nos encontramos con que estaba todo abierto. Rompieron ventanas, baños y se llevaron herramientas. Todo lo que no se pudieron llevar, lo rompieron, no dejaron nada. La pregunta es ¿Qué es lo que no se robaron?", contó Wálter González, uno de los trabajadores de la institución.

Además, agregó en diálogo con Cadena OH!, que "el tema no es como seguir, es directamente ¿Cómo arrancamos las prácticas con los chicos?. Hoy a las 2 tendríamos que arrancar, pero no tenemos ni pelotas".

"No es la primera vez, es la sexta o séptima vez en el año que nos entran a robar. No es una sola persona, es un grupito bien organizado", culminó González.