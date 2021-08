Juan Manuel Azconzábal: "Nunca hablo del árbitro, pero no tuvo una buena tarea"

Juan Manuel Azconzábal brindó la conferencia de prensa posterior a cada partido e hizo una análisis de los 90 minutos ante Talleres, donde Unión volvió a perder luego de tres partidos y se alejó de la zona de clasificación para la Copa Sudamericana del año que viene.

En el arranque de la conferencia, Azconzábal dijo: "Fue un partido durante los 98 minutos que duró, el resultado siempre estaba abierto, y con nuestra expectativa de quedarnos con los tres puntos. Tuvimos situaciones claras, nos faltó tener un poco más la pelota. El final del partido nos encuentra sin puntos, hay explicaciones, pero pueden resultar a excusas. El equipo debe seguir mejorando y no permitirse detalles a la hora de tener la pelota y la recuperación, ante esta clase de rivales calificados".

"Talleres llegó dos veces en el partido, nosotros tuvimos posibilidades pero nos quedamos con las manos vacías. Pero puede pasar, nosotros propusimos, llegamos en cuatro o cinco oportunidades claras, pero no fueron concretadas, por eso queda un poco en el aire. Estos rivales te exigen de esa manera, el equipo estuvo a la altura. En cuatro días nos toca Godoy Cruz, la actitud debe ser la misma", agregó el entrenador de Unión.

En cuanto a si le molesta que el equipo tenga solo seis puntos en el torneo, dijo: "No me gusta para nada, hay que ver al final del torneo cuántos puntos vamos a tener".

"Los chicos estaban enojados, no tristes, tenemos que trabajar en los detalles, y achicar el margen de error, esto es así", agregó sobre cómo repercutió la derrota en el equipo.

Sobre la tarea de Nazareno Arasa, Vasco Azconzábal dijo: "Nunca hablo del árbitro, pero no tuvo una buena tarea, ya nos pasó en dos partidos anteriores, pero nosotros tenemos que encargarnos de mejorar en lo que tenemos que mejorar. Donde está la evidencia no vale la pena hablar, pero no tuvimos suerte".

Y afirmó: "Tenemos que poner lo mejor a disposición dentro de la configuración nuestra, no me gusta tener tantos jugadores lesionados, eso no da la posibilidad de competir entre ellos, pero es lo que toca, la obligación es intentar que se recuperen de la forma más rápida posible".

Por último, cuando se le preguntó por cuándo podrá contar con Nicolás Blandi, dijo: "No lo sé, esperemos que sea pronto para tener un jugador más que pueda competir con sus compañeros, está haciendo lo que corresponde a un jugador buena gente y buen profesional como él, lo positivo es que Mauro Luna Diale jugó unos minutos en Reserva".

Con info de LT10