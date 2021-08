Ricardo Carloni analiza renunciar o pedir licencia en Central

La designación de Andrés Merlos abrió una grieta en Rosario Central. Mientras el plantel, DT y Rodolfo Di Pollina despotricaban contra la aparición del juez, Ricardo Carloni, vice del club, había consensuado ese nombre con Newell's, de cara a una nueva edición del clásico rosarino.

Tras el "Merlos-Gate", Carloni cree que su tiempo en el club, al menos con esta conducción está cerca de terminarse. El dirigente, incluso, le reconoció a Doble Amarilla que podría tomarse una licencia o renunciar, luego de haber acompañado a Di Pollina, en las últimas elecciones.

Al terminar el partido, sin mayor injerencia del Juez, y con el resultado 1-1, lo que dejaba "a salvo" la racha de Rosario Central ante La Lepra, Carloni sacó chapa en Twitter: "El rival NO eligió al árbitro, sino fue por consenso entre todas las partes.Con este partido CENTRAL lleva nueve sin perder con Ándres Merlos. Dirigió de manera impecable en el día de hoy.Desde 2014, esta gestión: 7 clásicos ganados, 5 empatados, 1 sólo perdido. DATO, NO OPINIÓN".

Sin embargo, luego de este clásico, Carloni no sólo usó su cuenta de Twitter sino que también envió un audio que se viralizó, donde el vice enfatizaba: "¿Viste cómo dirigió el árbitro? Te dije que no íbamos a perder. Es más, no lo ganamos porque Vecchio en vez de dedicarse a jugar se dedicó a hablar. Y todo el mundo puteándome a mí”.

“Y les dije: quién me pide disculpas de todos los que hablaron”, disparó en el audio contra los referentes, especialmente contra Emiliano Vecchio (y Marco Ruben). Y remató: “Yo sabía que iba a dirigir bien, es más, hasta dirigió a favor nuestro”.

Si bien aún no se sabe si renunciará, porque también existe la chance que pida licencia, lo cierto es que el cisma que se dio con la designación de Merlos podría llevarse su cargo puesto y dejar en evidencia las diferencias internas que existen en al conducción canalla.

"Agradecer de corazón las muchísimas muestras de cariño y apoyo de tantos hinchas/socios luego de las mentiras que algunos con intenciones nefastas quisieron instalar en la previa al clásico con fake news y no lo lograron. La gente no los avala más a esos actos en la Institución", tuiteó también el domingo, poco después del empate ante Newell's en el Coloso, y con la grieta ya instalada en el seno del club.

Con info de Doble Amarilla