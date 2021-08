La radio cumplió 101 años: un festejo especial desde el Instituto Superior Nº12

El 27 de agosto de cada año se celebra el Día de la Radio en la Argentina, en conmemoración de la histórica noche en la que Enrique Susini y compañía lograron emitir el puntapié inicial de la radiodifusión nacional.

En la ciudad de Santa Fe, la cuna que cuida el nacimiento de los comunicadores y locutores locales está ubicada en calle 9 de Julio entre Moreno y Monseñor Zaspe. Se trata del Instituto Superior Nº12, Gastón Gori.

Desde allí, y en el marco de la celebración, a través de las carreras de Locución y Comunicación Social, la institución inaugurará una radio online que quedará habilitada desde las 14 horas de este viernes, con una transmisión especial de 101 minutos.

"Algo fundamental es que se hace con pasión, quien no tenga pasión no puede hacer radio"

"El Instituto 12 lanzará a las 14 horas una radio online. Es un proyecto que venimos planeando desde hace tiempo, y decidimos hacerlo hoy justo en los 101 años de la radio. Tratamos de imitar un proyecto pedagógico, el del ISER, que servirá para el trabajo de los chicos y chicas de las carreras de Locución y Comunicación Social. Estamos muy contentos y emocionados", contó Hugo Suñer, jefe de la carrera de Locución y locutor nacional, en diálogo con Cadena OH! quien además detalló que la plataforma se podrá buscar como https://www.laradiodel12.ar/.

"La radio fue dada por muerta 4 veces pero se sigue transformando. Es uno de los medios más dúctiles del mundo y va adquirieron siempre nuevas herramientas. Algo fundamental es que se hace con pasión, quien no tenga pasión no puede hacer radio. Pibes de 20 años, que no saben hacer radio, llegan con ideas y con un gran amor por la radio", agregó el docente.

