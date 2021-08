Juan Manuel Azconzábal: "El esfuerzo de los chicos le permite este premio"

Unión consiguió su segunda victoria consecutiva al ganarle a Argentinos Juniors 1-0 con el tanto de Nicolás Cordero de penal a los 4' del PT. Luego del encuentro por la novena fecha del torneo Socios.com, el entrenador rojiblanco analizó el partido de su equipo.

En el inicio de la conferencia Juan Manuel Azconzábal expresó: "Evidentemente el partido que jugamos con Talleres fue diferente a este, en todo. La faceta defensiva sobresalió notoriamente y desde eso el equipo respondió. Argentinos manejó muy bien la pelota y sabíamos que la tendría más. No deseábamos que sea tanto. En el complemento el equipo lució más sólido y ordenado, además de crear situaciones claras que desaprovechamos. Esto lo debemos corregir, porque nos pasa desde hace varios partidos. No logramos usufructuar las contras. No es nuestra idea, pero cuando nos dominan, es una alternativa válida. Destaco la tarea en conjunto, porque solo nos patearon dos veces. Ante un rival que se armó para jugar la Copa libertadores, el marcador es un aliciente. Debemos seguir mejorando y recuperar jugadores. El esfuerzo de los chicos le permite este premio".

Luego habló de los cambios que realizó y lo que busco hacer: "Nuestra idea era compartir un poco más la posesión, que se dio por ráfagas en el segundo tiempo, donde pudimos elaborar algunas opciones. Ahí encontramos aire y situaciones. Pero tenemos cosas para mejorar claramente".

"Con los cambios buscamos frescura en cuanto a la ocupación de espacios, manejo criterioso del balón y también salida por las bandas. De hecho, las situaciones se dieron, aunque sin la finalización deseada. Se dio en base a lo que estaba haciendo Argentinos. La estructura defensiva estuvo bien, porque si te manejan la pelota y solo te patean dos veces, quiere decir que todo funcionó bien atrás", agregó.

Siguiendo con el análisis del partido dijo: "A los 2' no podés modificar la idea. Cuando te das cuenta que te manejan la pelota tratás de tomar recaudos. Por eso la idea del complemento está relacionada con el desarrollo y el resultado. La idea era tener mayor participación con la pelota y no se pudo, pero nos acomodamos en la mejor función que estábamos haciendo y salió".

En el final, se refirió a la llegada de Roberto Battión como nuevo Secretario Deportivo: "A mí me preguntaron cuando se fue Martín Zuccarelli y dije que la institución es la que decide. Con esta nueva confirmación, seguramente será para colaborar y le deseo éxitos y quedamos a disposición".