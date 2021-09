'Locomotora' Oliveras: "La gente tiene fe en mi porque me conoce"

Alejandra "Locomotora" Oliveras, precandidata a diputada nacional por el espacio Unite, refirió a las PASO del próximo 12 de septiembre y afirmó que la gente tiene fe en su figura porque "la conocen".

Desde un gimnasio de Reconquista, en plena recorrida de campaña, la boxeadora multi-campeona manifestó: "Estamos haciendo campaña, venimos con el equipo de Unite que va por fuera de la grieta. Me involucré para transformar Santa Fe, para sacar a chicos de la calle y combatir la violencia".

Y agregó: "Necesitamos gente decente en la política, que haya sufrido. Yo sí se lo que es el hambre, el frío y el dolor, soy una persona decente y con ganas de trabajar por el pueblo".

RECORRIENDO LA COSTA 👊 📍 Algunas fotos de nuestro paso por las localidades de la costa santafesina 💙 ✅ Gracias vecinos, referentes e instituciones de #Helvecia , #SanJavier y #SaladeroCabal 💪 🙌 Seguimos avanzando, seguimos recorriendo la provincia de punta a punta 🤜🥊 pic.twitter.com/OYyeoEhPEU — Betina Inés Florito (@BetinaFlorito) August 30, 2021

Finalmente, Oliveras dijo: "Cuando la gente me cruza en la calle me abraza y me felicita, están contentos porque tienen fe y esperanza de que se transforme esta realidad. Tienen fe en mi porque saben quien soy, me conocen".

