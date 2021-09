"Yo viví luchando y ayudando, de eso se trata la política", afirmó 'Locomotora' Oliveras

Luchadora dentro del ring, Alejandra "Locomotora" Oliveras promete dar pelea en las próximas elecciones legislativas de medio término el 12 de septiembre. Personaje outsider de la política, la precandidata a senadora nacional, admitió su deseo por "dejar una huella en el corazón de la gente, salvando vidas", ahora, desde otro costado de su vida.

"Soy deportista, no me drogo, no fumo, no chupo, no soy una ladrona, no tengo causas. Vivo luchando y ayudando, eso es la política, ayudar a la gente a salir adelante", apuntó la entrevistada al aire de Cadena OH!.

La decisión de involucrarse en política no es nueva, según narró la Locomotora. "Creo que se hace política en todos los ámbitos, desde la ama de casa al costurero y más si se hace deportes". Se sintió un ejemplo como deportista al involucrarse en una actividad que era sólo para hombres y sufrir discriminación de muchas formas, por lo que quiere replicarlo.

"Yo soy mujer. Cada uno puede tomar la decisión que quiera, no me molesta si una mujer se enamora de un hombre o una mujer", aclaró. "Pero no hay que hacer juicios. La política me apasiona, yo amo ayudar. Yo sufrí violencia de género, y no puedo soportar que se maten mujeres en Argentina. Yo sé cómo salir de eso, se puede salir con el entrenamiento, porque es confianza, perseverancia y compañerismo", remarcó.

En una reciente recorrida por barrio Barranquitas en Santa Fe, la precandidata aseguró haber quedado sorprendida de la pobreza en que se vive. "Los chicos juegan descalzos en la basura, viven en ranchos y duermen en el suelo. Argentina es un país tan rico, tenemos tanto... no puede ser que eso esté sucediendo".

El objetivo de la boxeadora es dejar una huella. En el deporte, lo logró, siendo la mejor del mundo con seis títulos mundiales y convirtiéndose en récord Guiness. "Ahora quiero dejar una huella en el corazón de la gente, salvando vidas. El partido que me llamó es un partido de gente trabajadora. Betina Florito es maestra de sordos y hace mucho que está en la lista. Amaro González, presidente comunal de Timbúes, también integra la lista y desarrolló una muy buena gestión en su localidad"

