El presente de Chiaraviglio, recuperado del Covid y de la amarga experiencia en Japón

Después de haber contraído coronavirus en los días previos a los Juegos Olímpicos, y de haber atravesado una situación no muy placentera, el garrochista Germán Chiaraviglio se encuentra en Argentina junto a su familia.

"Desde que volví de Tokio tuve la suerte de estar en familia, con mi hija, con mi novia. A lo mejor esté un mes más alejado del entrenamiento. Seguramente a fin de año me vuelvan las ganas de enfocarme de cara al año que viene", confesó al aire en Cadena OH!

Ya antes de Tokio se estaba preparando en Europa, y participó en diferentes torneos en Polonia, España y Alemania. También ganó el Campeonato Sudamericano a fines de mayo. Pero el deportista se plantear "ir año a año. El próximo objetivo es el mundial de atletismo en 2022, que se disputa en Estados Unidos y para el que ya está clasificado.

Experiencia en Japón

Chiaraviglio dio positivo de coronavirus días antes de debutar en Tokio. Después de un tiempo de silencio, se animó a contar la terrible experiencia. Si bien los deportistas sabían que al dar positivo quedaban directamente fuera del certamen, "sí sorprendió mucho cómo viví en ese hotel. Después de dos o tres días en que no sabía qué hacer, mi cabeza estaba en cualquier lado, a tres días de competir hasta que se confirma efectivamente. Fue una experiencia muy rara para mí".

El hotel era normal, "aunque para los japoneses, porque todo me quedaba muy chico", ironizó el entrevistado. "Pero hubo cosas que me hicieron sentir mal, como la comida muy repetitiva, o los horarios muy estrictos que no podíamos salir de la habitación. Sólo tres horas en una ventana para buscar la comida. No teníamos ventilación, la ventana estaba sellada, y con un virus que afecta las vías respiratorias, lo cual es raro. Ni un cuchillo nos daban para comer", apuntó.

Por último, explicó que el Comité Olímpico Argentino no tuvo ninguna responsabilidad ya que los protocolos los armaban en Japón. "Estuvieron presentes", afirmó.

Escuchar también audio completo: