Sorpresivo rumor de romance de Mariano Martínez con una ex combate

La noche porteña hizo que Mariano Martínez (42) se encontrara con una bellísima bailarina llamada Lourdes Puppi (25), y la buena onda entre ellos quedó registrada en un video ¡que subió el propio actor a Stories, arrobando a la rubia en cuestión! "Los vieron charlando toda la noche en una mesa de un boliche", precisó Estefanía Berardi.

El divertido momento fue en un local nocturno en Palermo, y al mostrar las imágenes en Mañanísima (lunes a viernes a las 10.30 por Ciudad Magazine) la periodista reveló que la chica que obnubiló a Mariano era Lourdes, una exparticipante de Combate que además pasó por ShowMatch junto a Mica Viciconte, y Bienvenidos a Bordo como azafata.

"Es profesora de educación física, una bailarína buenísima. Hasta hace poco estaba de novia, pero le mandé un mensaje y me dijo que ya no estaba más de novia", precisó Berardi sobre Puppi, ¿la nueva pareja del padre de Olivia, Milo y Alma?

Luego, Lourdes Puppi le reconoció a Estefanía que estuvo "bailando y charlando toda la noche" con Mariano Martínez, con quien se lo vio muy juntos en una mesa. "Me dijo que tiene muy buena onda con Mariano, y cuando le pregunté si pasó algo, no me contestó…", cerró Berardi, quien a su vez comentó que Mariano y Lourdes ya tenían un intenso ida y vuelta previo en sus redes sociales.

Fuente: Ciudad Magazine