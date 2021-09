Precandidata a concejal, abogada y ganadora del millón de pesos en 'Los 8 escalones'

La santafesina Daniella Battle Casas participó del repechaje en el programa "Los 8 escalones" que conduce Guido Kaczka, y se llevó el millón de pesos.

La joven abogada de 25 años, todavía no puede creerlo. "No caigo", afirmó. "El programa lo grabamos el jueves pasado en Buenos Aires y tuve que esperar hasta el lunes para verlo. Fue todo el fin de semana de ansiedad para poder verlo, no podía decir nada. Hasta que lo vi en tele. Fue una sensación increíble".

Comentó para Cadena OH! que se anotó para participar a fines de julio. La llamaron para ir el segundo programa y llegó a la final pero no pasó. "No me imaginé que iban a hacer una revancha con los no ganadores. Me avisaron el martes para el jueves".

En el programa televisivo, señaló lo difícil que fue para ella trasladarse, pagarse los costos del hospedaje y la nafta. Pero todo cambió cuando salió ganadora.

La pregunta que la consagró fue: “Según su sitio oficial, ¿Cuántas localidades para personas sentadas tiene la sala principal del teatro Colón?”. La santafesina respondió 2.500 y su contrincante 3.000. La respuesta correcta fue 2.478 y Batlle Casas se hizo del premio.

"Lo veo y me vuelvo a emocionar, es tremendo, vuelvo a sentir la ansiedad. Necesitaba que digan quién ganó de una buena vez", apuntó.

La joven integró la lista de candidatos a concejal de Nicolás Rabosto, "Santa Fe en Red", en la interna de Juntos por el Cambio. "Arrancamos este año con un grupo de gente joven, un nuevo aire para la política. Le metimos un montón, nos interiorizamos mucho para la ciudad de Santa Fe. No nos alcanzó para llegar a las generales, pero es el principio del grupo", dijo por último.

