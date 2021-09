Chano anunció un show y lanzó una nueva canción

Santiago Chano Moreno Charpentier sorprendió este 23 de septiembre al lanzar su nueva canción, Quarentina.

Además, anunció su vuelta a los escenarios el próximo noviembre, luego de recuperarse de un tiro en el abdomen que recibió de un policía en medio de una confusa situación en su casa que esta siendo investigada.

"Queridos amigos, espero que estén muy bien. Yo me encuentro excelente, gracias a Dios", empezó diciendo Chano para luego anunciar en un video difundido a través de sus cuentas en Twitter, Instagram y Facebook que el próximo jueves 4 de noviembre brindará un recital en el Estadio Luna Park.

“Una nueva canción. Una nueva vida. Aislación, vigilancia y susto, pero que me encierren con vos. Ya no se siente el perfume de las flores de septiembre, ni la vecina me saluda más. Y hace 17 años que no paro de olvidarme y que no para de llover. Me han quitado mi antiguo sueño de las multitudes. Con las manos limpias ya no se aplaude, todavía no es noviembre y no me quedan ganas. Todos adentro y haciendo caso. ¿Qué diría el loco Flaubert? La educación sentimental de nadie", reza parte de la letra de la melodía.

"Cambio amar a quien ya no me ama, por no amar. Cambiaría todo por vos. Cambio combinaciones infinitas de ideas de todos por caminar con vos. Y en lo inevitable de lo inevitable que me encierren con vos. Rezo por volver a verte. Al amanecer de un atardecer de noviembre. Cambiaría por vos”, sigue.

"Con vos es 4 de noviembre cada media hora. Atrasaré las horas, horas, horas. Que algo te libre de las penas acompañadoras. Cuando te sientas sola, sola, sola", dice la letra de La Melodía de Dios, sencillo de Tan Biónica, que corresponde a su tercer álbum de estudio Destinología.

En 2016, entrevistado por El País, Chano Moreno Charpentier explicó la metáfora: "El 4 de noviembre yo venía despidiéndome de mi padre que estaba muriendo y de una novia que tenía y estaba enfrentando esos dos duelos”. "Con el 4 de noviembre lo que quise decir es que la vida se repite a cada instante. Como en la película El día de la marmota, donde el tipo se despierta todos los días y es el mismo día. Yo me imaginaba algo parecido a eso”, cerró.

