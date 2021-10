Una bisabuela de 93 años terminó la primaria y va por el secundario

Existen personas que no se rinden a la hora de cumplir objetivos y sueños. Incluso, transitando la tercera edad, algunos deciden finalizar estudios primarios, secundarios o iniciar una carrera terciaria. Es así que una bisabuela en Uruguay decidió completar la primaria y ahora va por el secundario, apoyada por toda su familia.

“Una hija mía fue maestra e inspectora y mi bisnieta también enseña. Me pasa a buscar y vamos juntas a la escuela”

La bisabuela tiene 93 años y cuenta con una pasión por la enseñanza muy fuerte, su sueño cuando era joven era ser maestra. Pero a lo largo de su vida distintas cuestiones obligaron a Blanca Ida Saavedra a dejar sus estudios de lado y es por eso que tomó la iniciativa de retomarlos siendo una mujer de la tercera edad.

“Una hija mía fue maestra e inspectora y mi bisnieta también enseña. Me pasa a buscar y vamos juntas a la escuela” expresó Blanca, y luego agregó “Voy tres veces por semana y estoy más feliz, me distrae y la mente no se me achica tanto”.

Es así que, cuando era joven, comenzó a trabajar con su familia en el campo y ella y sus ocho hermanos dejaron de ir a la escuela. Así, todos sembraban maíz y ayudaban en las tareas de arado como sus padres. Además, su escuela quedaba lejos y solo contaba con un par de zapatos, por lo que caminaba el largo recorrido a pie así no se estropeaba su único calzado.

Años más tarde, cuando con su marido tuvieron a sus hijos, aprendió a escribir y a leer para llevar las cuentas de la casa porque su pareja tampoco había terminado la escuela.

“Siempre me encantó leer. Hasta diarios viejos leía yo” manifestó Blanca, la bisabuela, al diario El País y agregó “Mi marido no pudo ir a la escuela entonces yo era la que llevaba las cuentas y leía en mi casa”.

Por lo tanto, en cuanto a la enseñanza de sus hijos, ambos intentaron darle todos los recursos para que estudien y logren completar el aprendizaje escolar, un objetivo que hasta entonces ellos no habían cumplido. De esta manera, ahora son sus bisnietos quienes le enseñan luego de inculcar en sus hijos la cultura del estudio.

Fuente: Radio Mitre