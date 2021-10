Newell's se prepara para jugar de local ante sus hinchas

A una semana de la vuelta de los hinchas leprosos al Marcelo Bielsa, el CANOB brindó información sobre la venta y renovación de localidades para los seis partidos restantes en condición de local.

Leer también: Newell's empató ante Godoy Cruz en su visita a Mendoza

Volvemos al Coloso

A partir de hoy, sábado 2 de octubre, se pondrán a la venta las renovaciones de abonos a plateas para la vuelta al Marcelo Bielsa.

El Club Atlético Newell's Old Boys informa a sus socios que, acatando las medidas impuestas por el gobierno nacional, el público volverá formar parte de los estadios en el fútbol argentino y el Coloso del Parque recibirá un aproximado de 21 mil espectadores por la fecha 15 del certamen.

La cita se dará el viernes 8 de octubre cuando la Lepra haga de local frente a Vélez Sarsfield desde las 21.15 horas y la renovación de abonos a platea estarán disponibles desde hoy sábado para socios y socias que presenten su cuota al día, con prioridad a los socios y socias que hayan mantenido su cuota durante el período de pandemia.

Los tickets deberán ser adquiridos mediante la siguiente modalidad:

Plateas: aquellos que cuenten actualmente con abono, podrán renovarlo con un 50% de descuento como reconocimiento por los partidos que quedaron pendientes del torneo 2020 a raíz de la pandemia Covid-19. Podrán renovar sus abonos desde el sábado 2 de Octubre hasta el día miércoles 6 inclusive, manteniendo sus respectivas ubicaciones, mientras que de no completar el tramite los asientos quedarán liberados aunque sin perder el beneficio del 50% de descuento. También, es necesario aclarar que los abonados al sector A de la visera Gerardo Tata Martino serán reubicados en la platea Este baja, debido a las posibilidades máximas de aforo permitidas.

Tribuna Popular: aquellos socios y socias que deseen hacerse de dichas ubicaciones deberán acreditarse previamente de forma online exclusivamente, a través de www.boleteriavip.com.ar indicando su respectivo carnet y DNI. Cumplir con dicho proceso será condición excluyente para ingresar al estadio y la acreditación costará un valor de $300. La venta de dichas ubicaciones se realizará a partir del día lunes 4 de octubre hasta el miércoles 6, respetando las prioridades anteriormente mencionadas, jueves 7 y viernes 8 se liberará la venta para los demás asociados que cuenten con cuota de Septiembre paga.

Horarios de atención

Oficina de atención al socio

Sábado de 9 a 13hs y de 16 a 20hs

Lunes a Jueves de 9 a 19hs

Boleteria Vip

Sábado 14 hs para plateas

A partir del Lunes para generales.

Ingreso al estadio

También se informa que quienes concurran al estadio deberán hacerlo con la aplicación Mi Argentina, la cual puede descargarse desde el siguiente link

https://www.argentina.gob.ar/miargentina

Las personas que no cuenten con la misma no podrán ingresar, sean espectadores, acreditados de prensa, invitados, etc.

Para mayor información acercarse a la Oficina de Atención al Socio.

Con info de TyC Sports