Dotarán de wifi gratis a barrios populares de Rosario y Santa Fe

Mientras el proyecto de ley “Santa Fe + Conectada” aún aguarda tratamiento en la Legislatura, el Gobierno de Omar Perotti tomó la iniciativa de avanzar en el acceso a internet para 20 barrios populares de los dos conglomerados más grandes la provincia.

En este marco, se realizó una licitación para llevar el servicio a 12 barrios de Rosario y 8 de Santa Fe de forma gratuita a través de un wifi público suministrado por puntos de videovigilancia.

El acceso será libre y tendrá como fundamento su utilización en materia pedagógica, pero también, para que la población pueda “acceder a las herramientas que la Provincia tiene, como el caso de Billetera Santa Fe, que, en muchos casos, las personas o comercios no pueden utilizar por no tener datos”, explicó a Cadena OH! la secretaria de Gestión Federal, Candelaria González Del Pino.

El presupuesto para dotar de internet a estos barrios alcanza los $ 132,3 millones de pesos, los cuales serán afrontados con recursos del tesoro provincial. Sin embargo, la resolución que aprobó el llamado aclara que el monto será luego reembolsado por el crédito del Banco de desarrollo de América Latina (CAF), en caso de que efectivamente se apruebe el endeudamiento solicitad por el Ejecutivo.

La semana pasada, el gobierno procedió a abrir los sobres con los presupuestos para el desarrollo de la infraestructura. La empresa cordobesa Tecnored mostró la mejor propuesta al cotizar su trabajo parte en pesos y parte en dólares: $ 16,5 millones y u$ s 474.000 para los trabajos en la ciudad de Santa Fe y $ 21 millones y u$ s 569.000 para lo correspondiente a Rosario.

Santa Fe + Conectada

El proyecto de Conectividad “Santa Fe + Conectada” con media sanción del senado y que espera aprobación en diputados, tiene como objetivo ampliar la fibra óptica de la provincia y llegar a las 365 localidades (200 con banda ancha y 165 a través de radio enlace).

A nivel nacional, Santa Fe se encuentra en el puesto 14 respecto de conexiones de fibra óptica directa a los hogares y en el puesto 9 respecto de la velocidad promedio.

El plan impulsado por el gobierno de la provincia, que tendrá un plazo de ejecución de cuatro años (2020-2023) y beneficiará a más de 3 millones de santafesinas y santafesinos en todo el territorio, "es la oportunidad para que nuestras pymes puedan estar en línea con las vidrieras del mundo y podamos pensar en la utilización de herramientas digitales para una producción sostenible y sustentable", señalaron desde el Ejecutivo.

Escuchar también la nota completa: