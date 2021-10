Cuáles son los barrios de Santa Fe y Rosario que recibirán wifi gratis

Mientras el proyecto de ley “Santa Fe + Conectada” aún aguarda tratamiento en la Legislatura, el Gobierno de Omar Perotti tomó la iniciativa de avanzar en el acceso a internet para 20 barrios populares de los dos conglomerados más grandes la provincia.

En este marco, se realizó una licitación para llevar el servicio a 12 barrios de Rosario y 8 de Santa Fe de forma gratuita a través de un wifi público suministrado por puntos de videovigilancia.

¿Cuáles son los barrios que recibirán wifi gratis?

Los barrios de la ciudad de Rosario, la más poblada de Santa Fe, que serán alcanzados con el desarrollo de la conexión, son: La Cerámica, Parque Casas, Las Delicias, Industrial, San Francisquito, Las Flores Sur, Puente Negro, La Guardia, Mangrullo, Nuevo Alberdi Oeste, Vía Honda 1 y Vía Honda 2.

Los diputados y diputadas provinciales no pueden dejar pasar más tiempo. Santa Fe necesita su ley de conectividad para asegurar derechos básicos en el siglo XXI y proyectar a la provincia en todo su potencial: educación, producción, salud, trabajo. https://t.co/mlmCY184vX — Julieta De San Félix (@JulietaDeSanFe) October 7, 2021

Los primeros ocho barrios que contarán con internet libre en la capital provincial serán Villa Hipódromo, Centenario, San Lorenzo, El Tránsito, Chalet, Cabal, Cabaña Leiva y San Agustín.

"El proyecto original tiene como gran eje la instalación de 4.000 kilómetros de fibra óptica para llegar con wifi libre a un total de 134 barrios populares y llegar con infraestructura educativa a las escuelas primarias, secundarias y jardines de infantes", explicó al respecto la secretaria de Gestión Federal de Santa Fe, Candelaria González del Pino.

"El proyecto, de manera global, busca abastecer a las 365 localidades provinciales y beneficiar a más de 148.600 familias", lo cual insumirá $ 132 millones, que se financiarán con un crédito aprobado por el Banco de Desarrollo para América Latina (CAF), precisó la funcionaria.

"La conectividad era algo que no podíamos privarle a nuestros chicos, muchos se nos caían del sistema educativo"

Por su lado, el senador por Santa Fe, Marcos Castelló, indicó que "no podemos dar como respuesta que no hay internet porque no se trata la ley de Conectividad en Diputados, el vecino ya no aguanta más excusas. La conectividad era algo que no podíamos privarle a nuestros chicos, muchos se nos caían del sistema educativo, el internet es fundamental en estos casos".

"Dar estas noticias nos da mucha satisfacción, esto viene a colaborar para que nadie se nos caiga del sistema educativo", ratificó el legislador provincial.

Finalizado el proceso de licitación, se prevé un plazo de cuatro meses para la instalación y puesta marcha de la conectividad.