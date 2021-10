La picante opinión de Ángel de Brito sobre Luciano Castro y Flor Vigna

Esta semana salió a la luz el romance de Luciano Castro (46) y Flor Vigna (27), que llevarían juntos unos dos meses, y que en los últimos días decidieron blanquearlo públicamente frente a sus conocidos y amigos.

En Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito reveló cómo se conocieron los actores en el concurrido gimnasio donde ambos entrenan, y hasta se dio el lujo de opinar que, para él, no pegan mucho, quizá por los 19 años que los separan, o por sus estilos y personalidades disímiles.

Leer también: Luciano Castro confirmó su romance con Flor Vigna

“Flor empezó hace dos meses y medio con Juli Puente en ese gimnasio. Luciano empezó un tiempo después y al principio se saludaban, pero cero onda”, leyó al aire Ángel. “Vigna arregló la serie en la que va a compartir trabajo con Luciano Castro. En LaFlia dicen ‘entonces no renunció a La Academia por Facu Mazzei, lo hizo por la serie’. Cuando le pregunté por la renuncia, me dijo que lo había hecho por la música nada más, se ve que lo de la serie lo tenía oculto”, analizó el conductor.

“Cuando los dos concretaron con la serie de la tele, ahí comenzaron a hablar. Hace unas semanas, se empezaron a relajar en público, se empezaron a mostrar, por ejemplo, en el gimnasio como dijo la amiga de Maite Peñoñori, que andaban a los besos”, resumió Ángel de Brito sobre la relación de Luciano Castro y Flor Vigna.

Leer también: Se separaron Sabrina Rojas y Luciano Castro

“Él está embobado con ella y lo demuestra públicamente en todos lados. Alguien que lo conoce me dice ‘pinta noviazgo mal, están re metidos’. A mí me gusta la pareja, de verdad. Para mí, no pegan mucho”, concluyó el conductor.

Fuente: Ciudad Magazine