Julio César Saldaña se refirió al futuro Lucas Bernardi

Fueron 50 minutos de entrevista a Julio César Saldaña, el nuevo director del fútbol profesional de Newell's, aunque el nuevo presidente Ignacio Astore no lo haya puesto todavía en funciones de manera oficial en ese cargo. En Zapping Sport Radio, por Radio 2, Larry tiró un título atrás de otro para el futuro leproso. Entre los más contundentes, dijo que en su nuevo equipo de trabajo no tiene lugar para Lucas Bernardi, que es el gerente de fútbol que eligió la anterior comisión directiva liderada por Cristian D'Amico. También repartió conceptos contundentes para el coordinador de inferiores Enrique Borrelli y para Vella y Fagiani, colaboradores de Bernardi.

En el arranque de extensa charla en Radio 2 con los periodistas Luis Hernán Ricossa y Alejo Mazzotti, Julio Saldaña, que habló por primera vez desde la victoria de Astore en las elecciones, confió: "Estoy contento por tener esta posibilidad, con mucha responsabilidad, no quería hablar porque todavía hay cosas para solucionar, gente que está trabajando".

"Siempre Nacho (Astore) me lo aclaró y no me involucró mucho en lo político, aunque siempre me nombró como un referente del fútbol. Pero yo nunca me metí en lo político, siempre hablé de fútbol. Y Astore fue el único que me llamó", remarcó el ex lateral-volante de una de las épocas más gloriosas de Newell's.

Sobre su ausencia en el club durante mucho tiempo, Larry recordó que "hace unos años me llamó Lorente para ser ayudante de Raggio cuando agarró el equipo, pero no más que eso". Y después insistió: "Me llamó Nacho y acá estamos, arrancando en esta nueva función".

El proyecto futbolístico

"La idea que tenemos es ir viendo el próximo mercado de pases, el próximo campeonato, pero hay que apoyar mucho a este equipo, a este cuerpo técnico. Hay que colaborar para que el equipo logre puntos y mejore día a día", señaló Julio.

Luego profundizó que "la idea de este proyecto es fijarnos mucho en los chicos que vienen de abajo, porque eso marca la historia de Newell's. Y después lógico, no errar con los tres o cuatro refuerzos que siempre hay que traer para acompañar a los más chicos".

El escabroso tema Bernardi

Julio Saldaña reveló detalles del encuentro que tuvo con Lucas Bernardi, que hasta hoy se desempeña como gerente del fútbol de la institución, nombrado por D'Amico: "La semana pasada tuve una charla con Bernardi, Astore me pidió que tuviera esa charla. Después me fui metiendo en tema, hablé con el Negro (Gamboa), charlé con Borrelli la otra vez. Voy interiorizándome en el funcionamiento de Newell's en todas las áreas del fútbol", dijo.

Y después fue al hueso con el tema Bernardi: "No creo que convivamos, es lo que hablamos, creo que nos superponemos en la misma posición de elegir, de estar junto al técnico y los jugadores. Se lo dije a Lucas, yo no lo veo tampoco trabajando en otra área", sorprendió.

"Tenemos que ver el tema contractual para no perjudicar al club. Ya lo hablamos y ahora tiene que tomar una decisión la dirigencia", agregó Saldaña, convencido de que Lucas no entra en el nuevo proyecto del fútbol de Newell's.

Y siguió: "No sé si Bernardi entendió lo que le dije. Pero Nacho me pone arriba de todos en el fútbol profesional y yo tomo decisiones. De acá en más ya no pasa por mí". En ese mismo sentido aclaró: "Estoy esperando que los dirigentes tomen decisiones y que me las comuniquen a mí".

Larry contó también que "Adrián Lanzoni es el que me acompaña en el tema futbolístico y estuvo también en la charla con Bernardi".

"Yo no tengo en mi equipo a Bernardi", insisitó Saldaña ante rumores que indicaban que Lucas podría ser "reubicado" en otro lugar de la estructura. "No, lo que hablamos es que no estaría en otro lugar del club. Yo no quiero hablar mucho de lo que Lucas piensa, pero la verdad que no tengo lugar para él. No sé dónde podría entrar, no tengo una posición para él", sentenció, por si quedaba alguna duda.

A continuación, Saldaña confirmó que "el miércoles (por mañana) vamos a tener una reunión en la que se van a definir todas las cosas".

"No quería hablar porque a lo mejor algunas cosas cambian, pero esto de Lucas lo puedo contar porque es algo que ya lo hice y que no tiene ningún secreto", aclaró.

Otros que armarían las valijas

En la misma dirección que habló de Bernardi, Saldaña se refirió a los colaboradores de Lucas en esta etapa. "Con el Tano Vella estuve hablando; tanto a él como a Fagiani, que vinieron nombrados por D'Amico, no sé qué función pueden cumplir", confió.

Y luego indicó: "A mí me compromete buscarles un lugar, es un situación difícil para mí. Es gente del club, potable, pero tampoco hay tantos puestos para cubrir. No puedo amontonar gente porque después eso genera un gasto para el club".

Borrelli está en observación. Lo vamos a evaluar cuando terminen los torneos de este año". Y profundizó: "Con Borrelli es lo mismo, que tiene un contrato de cuatro años y no queremos comprometer la economía del club, aunque hay cosas que se van a evaluar".

"Hay mucha gente valorable en el club, ex compañeros míos. En puntajes estamos muy bien, pero cuando buscamos gente para primera no encontramos, nos está costando ese tema con los chicos", analizó Saldaña sobre los pocos jugadores de inferiores que se consolidaron en primera en los últimos largos años.

Los que sí entran

Julio César Saldaña no solo habló de los que pueden irse; también dio nombres de los que pueden sumarse: "Roque Alfaro está trabajando para River en captación, así que no quiero comprometerlo, aunque lo vamos a incentivar a él y a otra gente para que venga a Newell's. El Yaya Rossi también nos acompañó, siempre estuvo con nosotros", reveló.

"La verdad que estoy ansioso porque quiero arrancar con todo en esta función y se ha ido dilatando todo", reconoció.

Acerca del trabajo de Gamboa como entrenador del primer equipo, mencionó: "Al Negro lo conozco mucho porque fuimos compañeros en Newell's y en Boca, vivimos juntos la época de gloria de este club, pero ahora tenemos que coordinar todos los otros temas".

"Sí, seguramente voy a estar el sábado en La Plata con el plantel para el partido contra Gimnasia", adelantó.

Refuerzos para este plantel

"Yo tomo la palabra del presidente, que lo dice en cada conferencia, que se van a buscar tres o cuatro refuerzos de importancia", afirmó el nuevo director del fútbol rojinegro.

Y después criticó: "Creo que Newell's hace tiempo que no trae refuerzos importantes y esa es la idea. Hay que conseguir el dinero para traerlos. Sé que es difícil en este presente del país, pero estamos para hacer el esfuerzo".

"En reserva creo que tenemos que hacer un reordenamiento. Tenemos una cuarta que va primera, que fue campeón hace un par de años, en la que hay chicos de 20 o 21 años a los que les vamos a firmar contrato y necesitamos verlos en la reserva. Porque en reserva hoy teemos chicos de 16 o 17 años a los que todavía les falta formación en sus categorías", evaluó Larry.

Con info de Rosario3