Neymar: "Me gusta salir cuando puedo, pero me cuido mucho"

El delantero brasileño de París Saint Germain (PSG), Neymar Jr., reconoció hoy que le gusta salir a divertirse cuando puede pero se amparó en que habitualmente se cuida "mucho" para mantenerse en la "cima" del fútbol mundial.

"Me gusta salir cuando puedo pero me cuido mucho. Lo hago cuando sé que al otro día no me entreno. Creo que a todo el mundo le gusta salir a divertirse con amigos y con familia. En mi caso, soy lo suficiente maduro para saber cuando puedo salir y cuando no", detalló una de las máximas figuras del fútbol en la actualidad.

"Si sólo te concentras en el fútbol acabas explotando y por eso nunca dejaré de salir, aunque haya quien crea que soy inmaduro por eso. Sé cuidarme, tengo un fisioterapeuta y un preparador físico prácticamente 24 horas conmigo, ¿para qué? ¿para nada?", preguntó irónicamente en la nota brindada al canal de YouTube Fui Clear.

Neymar estuvo en el foco de los hinchas cuando Brasil no anduvo bien en el Mundial que organizó en 2014, que incluyó el 7-1 en manos de Alemania, y en el de Rusia 2018. Lo mismo sucedió cada vez que PSG no consiguió la Liga de Campeones.

"Tienes que cobrarme por lo que hago dentro de la cancha, ahí permito que hables, pero de lo que hago fuera....", cerró en relación a este tema.

Por otra parte, Neymar se refirió a la relación con el francés Kylian Mbappé, una de las figuras con las que comparte equipo, y comentó que son "como hermanos".

"Yo soy muy intenso y quiero siempre lo mejor de él. Es un chico de oro porque tiene un corazón enorme. Además de su calidad como futbolista, fuera del campo es increíble, un tipo alegre y bromista con el que da gusto estar y que se parece mucho a mí. Cuando está feliz lo transmite en el campo para ayudar al equipo", detalló.

Y también habló sobre la obsesión de la Champions League de Europa, un título que PSG nunca conquistó y hace dos ediciones se le escapó en una dura final con Bayern Múnich (1-0).

"Perder una final de un campeonato como la Champions es bastante feo. No me gustó. Sufrí bastante, lloré... porque realmente quería llevarme el título para Francia. Fue un partido muy difícil que perdimos, estábamos muy tristes, pero son cosas que pasan, es el fútbol y es parte de él pero ahora tenemos otra oportunidad esta temporada y lo intentaremos todo para volver a la final", se sinceró el exSantos.