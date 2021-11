Debate de candidatos: Betina Florito cruzó fuerte a Clara García

Los debates son una vidriera importante para los candidatos que se postulan en las elecciones. En ese encuentro, tienen la posibilidad de mostrar sus propuestas al electorado y enumerar ideas para diferenciarse de sus oponentes. En este sentido, la actual diputada provincial Betina Florito dijo que le parece "poco democrático lo que pide Clara García" al querer debatir solo con Carolina Losada (JxC) y Marcelo Lewandowski (PJ).

"Clara García no solo no me incluye a mi, no incluye al resto de las listas. Somos nueve listas las que vamos a participar en las próximas elecciones del 14 de noviembre. Cinco somos mujeres que encabezamos como senadoras", analizó la diputada provincial Betina Florito (Somos Vida Santa Fe) en diálogo con Raúl Bigote Acosta por Cadena OH! Rosario.

Sobre este punto, cabe recordar que la candidata a senadora nacional del Frente Amplio Progresista (FAP), Clara García, días atrás pidió un "debate a fondo" con Carolina Losada (JxC) y Marcelo Lewandowski (PJ).

"Me parece poco democrático lo que pide Clara García, pero le tengo el mayor de los respetos, sé de su experiencia. Entiendo que hay estructuras partidarias como la de Juntos por el Cambio, el PJ, y la del Frente Progresista que han sacado mas votos pero me parece que todos tenemos el derecho a expresarnos y que los ciudadanos escuchen nuestras propuestas; después deciden las urnas", resaltó.

Florito contó que la invitaron al debate de la UNR "de una forma bastante extraña". Según describió, le envió un mensaje de texto, "una persona que se presentó como la secretaria de Franco Bertolacci -Rector de la UNR-, diciéndome día y hora y que estaba invitada. Fue a 4 días del debate. Quise saber la modalidad y la temática que se iba a tratar y nunca mas me respondieron".

"Me parece poco democrático lo que pide Clara García"

Al respecto, la diputada dijo estar "un poco ofendida porque escuché a los otros candidatos que ni bien terminaron las primarias se reunieron los equipos técnicos para preparar ese debate. Y a nosotros nunca nos dijeron si queríamos ir a escuchar, si nos iban a invitar".

En la misma línea, Florito cuestionó a algunos medios de comunicación: "Lo que más nos duele es cómo juegan los medios en este tipo de cuestiones que favorecen a las 3 grandes estructuras. Entendemos que el Socialismo, el PJ y Cambiemos han ocupado lugares de poder y hay una diferencia en los recursos económicos para poder mostrar lo que queremos. Los medios te lo hacen sentir".

Polarización

"Desde Buenos Aires te bajan este mensaje, esta polarización que no beneficia a las estructuras como la nuestra que están en plena construcción y crecimiento. Sabemos que tenemos que hacer un gran trabajo pero tenemos posibilidades; y por qué no tener la posibilidad de salir en los medios. A nosotros nos duele mucho", cuestionó Florito.

Sostuvo que el espacio es una opción distinta: "Estamos por fuera de la grieta, queremos romper esa lógica. No respondemos a la Rosada ni tenemos una oficina en Buenos Aires que nos diga qué es lo que tenemos que decir ni pensar".

"Lo que queremos es que los santafesinos conozcan nuestra opción"

Por último, recordó su llegada a la Legislatura provincial: "Nosotros ingresamos por el partido Unite, que encabezaba en ese momento Amalia Granata. Ingresamos 6 diputados, yo era la cuarta de la lista. Al momento de la jura, 4 diputados arman otro bloque y nosotros quedamos juntos con Amalia. Al año de trabajar con ella notamos muchas dificultades y decidimos formar el monobloque que se llama Somos Vida Santa Fe. Lo que queremos es que los santafesinos conozcan nuestra opción".

