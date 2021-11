Kristen Stewart anunció su casamiento

Kristen Stewart anunció que su novia Dylan Meyer le pidió matrimonio después de dos años de noviazgo.

“Nos vamos a casar”, compartió la actriz este martes en el programa radial de Howard Stern en SiriusXM. Stewart contó que fue Meyer quien hizo la propuesta. “Quería que me propusiera matrimonio. Fue realmente hermoso. Ella lo hizo muy bien. Nos casamos. Definitivamente lo haremos”, dijo la protagonista de “Spencer”.

En el mismo programa, en 2019, Stewart había explicado que con su pareja se habían conocido hacía seis años, en el set de una película. Después de que Stewart se separara de la modelo Stella Maxwell ese mismo año, comenzó el romance con Meyer.

Leer también: Ángela Leiva y Esteban Lamothe: romance confirmado

De momento no ha dado más detalles de cuándo será el gran día, pero, presumiblemente, se celebrará el año que viene cuando termine la campaña de premios.

¿Quién es Dylan Meyer?

Dylan Meyer es una reconocida guionista, aunque también ha hecho algunas apariciones como actriz. Entre sus guiones destacan película como “Moxie” (2021), “Loose Ends” (2015) y “XOXO” (2016), mientras que, entre sus papeles como actriz, sobresale su participación en películas como “The Death and Return of Superman” y “Wrestling Isn’t Wrestling”.

Leer también: Mica Viciconte y Fabián "Poroto" Cubero serán padres

Según Kristen, ella y Meyer se conocieron hace unos nueve años en una película, pero no se volvieron cercanas hasta seis años después de eso. “Se lució en el cumpleaños de una amiga y yo le dije: ‘¿Dónde has estado y cómo no te he conocido?’”, reveló la actriz de “Crepúsculo” hace un par de años.

Fuente: Ambito