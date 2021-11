Enrique Pinti liquidó a L-Gante

La fama de L-Gante crece tan rápido que hasta en Bolivia lo recibieron con una limusina personalizada con su nombre. Sin embargo, para Enrique Pinti su trabajo no es significativo y no dudó en dejarlo en claro.

Lejos de esquivar la pregunta, el actor opinó qué le parece la carrera que el cantante está forjando y admitió que su música no le llega porque él tiene otra sensibilidad.

"Siempre hubo estrellas repentinas, antes de la bailanta. Había artistas que se hacían famosos por la radio", expresó de arranque en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

"Cuando yo era chico, había un cantante folklórico que se llamaba Antonio Tormo que toda la gente que sabía de música lo tildaba de grasa, o a Alberto Castillo. Pero tenían un éxito bárbaro y era lo que hoy en día podría ser L-Gante", afirmó Pinti.

Y fue más a fondo, dedicándole una fuerte frase.

"Yo no le veo mucho talento. Por ejemplo, cuando era chico, le veía talento a Antonio Tormo. Talento para meterse en el ambiente. Yo tenía diez años y decía que no cantaba tan mal, que no desafinaba. En cambio, a L-Gante no. Pero también uno ya está grande y tiene otra sensibilidad", sumó, tajante.

Antes de despedirse, volvió a reivindicar su sentir. "No me llega", sentenció.

Fuente: Ciudad Magazine