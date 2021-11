Barco con 25 mil toneladas quedó varado en el medio del Paraná

Un buque de ultramar quedó encallado en el río Paraná, frente a las costas de Villa Gobernador Gálvez.

Aparentemente, una mala maniobra hizo que el barco no pudiera continuar viaje con destino a Australia llevando consigo unas 25 mil toneladas de harina de soja. No obstante, no afecta a la navegación de otros navíos.

Este martes se iniciaban las maniobras de rescate, a cargo de dos remolcadores. Por fortuna, el barco quedó fuera del canal de navegación y no impide el paso de otras embarcaciones. Hubo un antecedente de un buque que estuvo 14 días encallado.

Guillermo Wade, de la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (CAPYM), lo confirmó, “Vienen dos remolcadores para tratar de zafar de la varadura”, precisó.