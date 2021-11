Liga Deportiva de Quito recortará su presupuesto

Liga Deportiva de Quito, equipo dirigido por el argentino Pablo Marini, hará un recorte en su presupuesto para 2022 por no haberse clasificado a la Copa Libertadores, y bajará hasta el 35 por ciento del salario de su plantel, señaló hoy la prensa ecuatoriana.

El próximo año Liga jugará la Copa Sudamericana, el segundo torneo en importancia del continente, con ingresos en dólares menores a los que jugarán la Libertadores.

"Queremos darle las herramientas adecuadas a Marini para que arme el equipo a su criterio y a su gusto. Lo único cierto es que deberá hacerlo con un recorte presupuestario y los jugadores que no lo acepten deberán buscarse otro club", anticipó el dirigente Esteban Paz, según publicó el periódico El Comercio, de Quito.

En el plantel de Liga, además del mencionado Marini, están los futbolistas argentinos Lucas Villarruel (ex Huracán, Olimpo, Defensa y Justicia y Newell's), Ezequiel Piovi (ex Almagro y Arsenal) y Juan Cruz Kaproff (ex River, Defensa y Justicia, Atlético Tucumán y Arsenal).