El santafesino Santiago Grassi será mundialista en Abu Dhabi

El nadador argentino residente en Estados Unidos, Santiago Grassi, fue seleccionado para participar del Mundial de Abu Dhabi, en Emiratos Árabes, que se disputará del 16 al 21 de diciembre.

"La clasificación salió la semana pasada. Los chicos en Argentina estuvieron haciendo clasificatorios en Buenos Aires. Va a ser la primera vez que compito en un mundial de pileta corta", apuntó al aire en Cadena OH! el deportista.

En piscina corta no sólo cambian los metros, que son sólo 25 y no 50, sino también los tiempos y las fortalezas de los nadadores. Los Juegos Olímpicos son cada cuatro años con piletas largas y los mundiales cada dos años van alternando.

"Esta vez después del mundial vuelvo a Estados Unidos, paso con amigos las fiestas. Voy quedarme entrenando, el año que viene tenemos el mundial de pileta larga en mayo", destacó.

Pero para Santiago no es todo color de rosas. El desarraigo, la necesidad de financiarse y la posibilidad de seguir creciendo son preocupaciones constantes en el joven de 25 años. "Por el momento no hay clínicas, está un poco parado todo. Este mes me toca una sola. Ahora estoy retomando, porque desde que volví de Argentina no fue nada fácil. Fueron dos o tres semanas que estuve solo y bajé de la nube de los Juegos Olímpicos. La realidad sobre qué hacer con la vida... Como a todos nos pasa. Pero por suerte ya estoy mucho mejor.

Sin desanimarse, contó que el diálogo con familias, amigos y personas cercanas lo reconfortó en este período. "Me gustaría formar una familia, el tiempo pasa y nos ponemos más grandes. Se cree que por donde vivo y lo que hago no tendría problemas. Pero cuando la cabeza está mal y se siente deprimido, es difícil verlo. Siempre hay que apuntar a los objetivos, eso te permite organizar el día a día", dijo por último.

Escuchar también audio completo: