Carlos Tevez: "No tengo ni alma ni corazón para volver a Boca"

Carlos Tevez nunca dejó oficialmente la actividad futbolística y por la manera en que se fue de Boca Juniors siempre queda dando vueltas un posible regreso, pero eso lo desvirtuó el "Apache" hoy al sostener que ya no tiene "ni alma ni corazón" para jugar en el equipo de la Ribera.

"No tengo ni alma ni corazón para jugar en un equipo tan grande como Boca, algo que yo puse siempre. Ahí hay que estar al ciento por ciento siempre y a mi no me da la cabeza ni el físico", advirtió Tevez en una entrevista con Neura Networks twitch.

Leer también: Otra vez sonó "Wanchope" Ábila en Colón

"Para volver a jugar tiene que aparecer algo que pueda disfrutar y que me interese como para pasarla bien y seguir un año m{as. Pero no será en Argentina. A mi hija mayor, Flor, le gusta Washington, y allí está jugando (Ramón) ´Wanchope Ábila ´(en el DC United)", refirió.

Tevez sostuvo que podría jugar "un añito allí" y así hacer la "green card" (tarjeta de residencia permanente de los Estados Unidos).

"Pero si lo hago, será para ganar algo. Porque no me gusta ir a un lugar y no pelear por nada. Me gusta meterme de lleno y contagiar a mis compañeros a conseguir cosas como hice en todas partes, aunque a veces me haya tocado chocar con algunos", apuntó finalmente Tevez, que a los 37 años todavía no se considera un "retirado" del fútbol.