El Dipy denunció amenazas por su postura anti K

David Adrián Martínez, más conocido como El Dipy, y su familia están siendo amenazados.

Hace un tiempo el cantante viene expresando su deseo de estar en la política y luego del asesinato del kiosquero en La Matanza posteó un fuerte video en Twitter donde se ofrece a "cualquier partido" para destronar a Fernando Espinoza.

A través de sus redes sociales, el músico denunció que su familia está siendo acosada luego de que él manifestara su descontento con el Gobierno: “Estoy podrido de que me amenacen, podrido de que aprieten a mi vieja cuando va a cobrar la jubilación, podrido que por pensar distinto pasen estas cosas en La Matanza”, manifestó indignado.

Luego de la denuncia comunicó que se encuentra a disposición de cualquier político que quiera sacar a “estos chorros”, afirmó, haciendo referencia al gobierno actual que hace más de 38 años está en el poder de la localidad.

Dijo también que no recibirá una retribución económica por su trabajo en la política: “Cualquier partido que me necesite para sacar al peronismo de mi partido, La Matanza, ahí voy a estar. Gratis, sin cobrar ni un peso, porque lo hago por mi pueblo y por mi patria. No lo hago para llenarme los bolsillos”, aseguró El Dipy.

Fuente: Exitoina