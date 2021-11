Juntos por el Cambio mira el 2023 y asoma una alianza con el Frente Progresista

Carolina Losada y Dionisio Scarpin serán los nuevos senadores nacionales por Santa Fe tras la consagración de la lista de unidad de Juntos por el Cambio.

Con los resultados sobre la mesa, los principales armadores políticos del espacio ya piensan en los comicios que llegarán dentro de dos años y no descartan una alianza con el Frente Progresista para hacerle frente al Justicialismo.

El diputado provincial Julián Galdeano fue uno de los dirigentes que ideó la lista "Cambiemos con Ganas", que se consagró en la PASO de agosto, al igual que en el proceso electoral celebrado ayer.

Respecto a las primarias, el legislador santafesino admitió que "cuando inició el cronograma electoral éramos varios los que creíamos que la marca de Juntos por el Cambio estaba por encima de los nombres propios que había en Santa Fe".

"Ninguno determinaba algo extra a lo que ya existía. En eso entendimos que teníamos que buscar a alguien que aporte un poquito más si queríamos ser una alternativa de gobierno. Conversando las distintas opciones, surgió la posibilidad y hablamos con Carolina Losada para que sea candidata a senadora nacional", reconoció en diálogo exclusivo con Cadena OH!, y afirmó que "Mario Barletta también tenía la expectativa de ser candidato a senador pero entendió esto era una conducción más ambiciosa. Arrancamos hacia las PASO con una estructura menor, sin padrinos a nivel nacional".

En tanto, sobre las críticas emitidas hacia diferentes precandidatos en las primarias, Galdeano aseveró: "A pesar de que teníamos diferencias con algunos de las otras listas, éramos los que manteníamos mayor nivel de diálogo. Es cierto que fuimos duros en algún punto, pero con la conciencia de que el día después íbamos a convocarlos para que nos acompañen si ganábamos".

¿Alianza con el Frente Progresista?

La posibilidad de ampliar la alianza de Juntos por el Cambio, sumando al Frente Progresista, surge ante la idea de aumentar la "competitividad" de cara a las elecciones del año 2023, en la que se elegirán presidente, gobernador, intendentes, entre otros cargos.

Sobre ello, el principal armador de la lista que consiguió dos bancas en la Cámara alta, sentenció: "Estoy de acuerdo con formar un espacio más amplio. Con el peronismo hay que ser cuidadosos, pero ganamos muchísimo en competitividad sin nos unimos con el socialismo, todos tienen algo para aportar, tienen experiencia de gestión".

"Pablo Javkin, y Emilio Jatón están al frente de los dos municipios más grandes de la provincia y Juntos por el Cambio también tiene lo suyo", completó Galdeano.

Finalmente, comentó que ayer recibió un llamado del intendente en el marco del cierre de los comicios, y contó: "Ayer me llamó Pablo Javkin y me dijo que ya no había excusa para que no estemos juntos. Ese es el camino que tenemos que seguir, dejar de ser oposición para construir una alternativa de gobierno".