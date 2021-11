Día de la Militancia: "Tenemos que recuperar las calles y mirar a los ojos al vecino"

El 17 de noviembre de 1972, el general Juan Domingo Perón volvía a la Argentina tras 17 años de exilio, después del golpe de Estado que en 1955 lo había derrocado de la Presidencia.

El peronismo recuerda esa fecha como un símbolo de la resistencia y la militancia, a través del denominado "Día de la Militancia".

En este contexto, el presidente del PJ santafesino, Ricardo Olivera, manifestó que "para nosotros esto es reivindicar un hecho histórico que generó mucha esperanza y sueños en los argentinos. La militancia sirvió para profundizar nuestra identidad".

"Lo que va a ocurrir en Buenos Aires es un hecho importante por varias cuestiones. Hay amplios sectores movilizados, desde las provincias, algunos gobernadores", consignó el dirigente justicialista.

Y en la misma línea ponderó que "sobre todo, en este momento tan particular del Justicialismo, es un día importante para seguir planteando la unidad del Frente de Todos".

"Si los justicialistas no entendemos que es con unidad, nos vamos a equivocar"

"Lo que me pone bien es que esto es una forma de empezar a recrear algo que tuvo algunos chispazos. Si los justicialistas no entendemos que es con unidad, nos vamos a equivocar como nos pasó años atrás", dijo Olivera en diálogo exclusivo con Cadena OH!.

Una herida que aun no cicatrizó, la derrota electoral del domingo

A nivel nacional y provincial, el Frente de Todos perdió en líneas generales contra la alianza de Juntos por el Cambio. Al respecto, el titular del PJ Provincial consideró: "Somos consientes de que en el resultado electoral hubo mucha influencia de lo que pasa en el país. Omar Perotti tiene índices de adhesión superiores a ese 32 por ciento, pero fue una elección nacionalizada".

"hay que volver a recuperar el territorio y escuchar al vecino"

"Nos faltó los que los peronistas mejor sabemos hacer, que es recuperar las calles. Tal vez nos confiamos mucho de las redes, de los medios. Creo que no pasa solo en Santa Fe, hay que volver a recuperar el territorio y escuchar al vecino. El militante es el tipo que deja todo para poner el bien común, que te mira a los ojos, como dice el Pepe Mujica", finalizó el actual diputado provincial.