Perotti adelantó que no irá al acto por el Día de la Militancia

Alberto Fernández celebró este domingo una supuesta "remontada" del oficialismo en las elecciones legislativas y convocó a marchar a la Plaza de Mayo el próximo miércoles para conmemorar el Día de la Militancia, en homenaje al regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina.

Sin embargo, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, adelantó que no será parte del acto conmemorativo por cuestiones de "agenda".

Aun así, dijo que "ojalá todos los que sentimos el Día de la Militancia lo festejemos en cada lugar de la mejor manera".

"Las cosas que tenía en la agenda no las voy a cambiar, son compromisos que he asumido"

"Voy a estar en Santa Fe, tenemos actividades planteadas en gestión. Las cosas que tenía en la agenda no las voy a cambiar, son compromisos que he asumido", explicó el gobernador.

En la misma línea, detalló que no sabe si irá algún ministro provincial porque "honestamente el acto no está dentro de lo que hemos planteado. No porque no estamos de acuerdo, sino porque simplemente en la agenda armada mañana voy a recibir al embajador de Polonia".

Cabe destacar que el acto se realizará en el marco del 49º aniversario del retorno de Juan Domingo Perón a Argentina, tras su exilio.