Facundo Farías, joyita de Colón y una de las grandes apariciones del fútbol argentino, estaría en el radar de Boca para un futuro. Incluso se sacó una foto con Juan Román Riquelme, ídolo y vice del Xeneize. Sin embargo, el juvenil dejó en claro que no hubo ningún avance desde entonces.

"Después de la foto con Román se rumoreó mucho, pero la verdad es que a mí no me llamaron", expresó el atacante de 19 años en una entrevista con ESPN.

"Al club no tengo ni idea. No me comunicaron nada, así que creería que no", añadió Farías, quien tiene vínculo con Colón hasta diciembre de 2023 con una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares.

Sobre lo que viene para Colón, el santafesino de barrio Los Hornos contó que "aunque digan que jugamos contra River nosotros tenemos la cabeza en lo que viene y tenemos que jugar el clásico antes".

Por último, Facundo Farías se refirió al tema económico en el fútbol argentino y lo que percibe en Colón. "Es como dijo mi representante (Martín Sendoa) en cuanto a lo que gano, cobro lo que él dijo".