Desde CAME advirtieron baja en la mano de obra por el acceso a planes sociales

El director de Economía Regional de la Confederación Argentina de la mediana Empresa (CAME), Jorge Pazos, explicó a Cadena OH! que están teniendo problemas para conseguir mano de obra para las cosechas debido al acceso a planes sociales.

"Es un viejo reclamo que venimos manifestando desde las distintas producciones regionales. Nos encontramos con la dificultad de que aquellas personas que consiguieron planes sociales dejaron de ir a trabajar. Esto manifestamos a las autoridades y se logró materializar en agosto de este año una propuesta que salió publicado en Boletín Oficial. Esto permitía que los trabajadores no permanentes podían acceder al trabajo formal y no perder el programa social, por un plazo de dos años", detalló el entrevistado.

Para la entidad, la decisión es un paliativo pero no llega a oído de los trabajadores o se desconfía del decreto. "Convengamos que los trabajadores no permanente no tienen acceso a estas lecturas", expresó.

"Se da la situación que el ingreso por el plan es superior y esto desalienta al trabajador a concurrir a sus tareas. Tenemos que buscar la forma de que llegue la información, por los medios y por la CAME, que tenemos alcance a nivel nacional y presencia territorial".

Leer también: El presidente firmó el decreto para convertir los planes sociales en empleo genuino

Es válido recordar que el Plan Potenciar Trabajo, que se entrega en la mayor cantidad de casos, consta de 16 mil pesos por mes en la actualidad. A su vez, desde la oposición y el oficialismo se comenzó a evaluar la contraprestación por el cobro de la asistencia.

"Como no llega a los oído de trabajadores, las cuadrillas merman. Hay un gran número de trabajadores migrantes también. Pasa con la frutilla, la cereza, los cítricos... No se ve la búsqueda del trabajo. Hay que revertir esta cultura y tratar de que accedan a trabajos formales de manera temporaria", dijo por último el entrevistado.

Escuchar también audio completo: