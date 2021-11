¿Se vienen cambios en la Ley de Alquileres?

El Gobierno impulsará en el Congreso un nuevo proyecto que reemplace a la actual Ley de Alquileres, que está vigente desde julio de 2020 pero que por sus efectos en los precios que pagan los inquilinos y en el mercado inmobiliario es considerada como un “fracaso”. El nuevo proyecto comenzará a analizarse en breve, tal como adelantó Sergio Massa esta semana durante el acto por el Día de la Construcción.

“En el gobierno anterior, el Congreso sancionó, no con mala fe, sino buscando una solución a un problema, una ley que fracasó. La Ley de Alquileres, que pretendía asegurar a inquilinos y propietarios, terminó disminuyendo la oferta, retrayendo la posibilidad de desarrollar el negocio y además generando incertidumbre y dificultades para el inquilino”, aseguró el presidente de la Cámara de Diputados.

La norma había sido aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, durante el Gobierno de Mauricio Macri pero terminó siendo sancionada por el Senado en junio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández.

“Tenemos que discutir una nueva Ley de Alquileres, que le de certeza al propietario y garantías y tranquilidad al inquilino para que el sector pueda desarrollar libremente ese emprender noble que tiene a lo largo y a lo ancho del país”, agregó Massa.

Según adelantó la diputada Marcela Passo, que será una de las impulsoras del nuevo proyecto, los puntos clave a modificar son dos: la actualización de los alquileres, que hoy se hace una vez por año de acuerdo a un índice que combina 50% la variación de los salarios y 50% la inflación y la duración de los contratos, que se extendió de dos a tres años de plazo.

“Estamos analizando un nuevo proyecto. La Ley de Alquileres impulsada por Mauricio Macri fracasó porque hoy no hay certezas ni para los inquilinos ni para los propietarios. Pero es una ley que también salió por amplio consenso así que no queremos imponer un proyecto si no que vamos a sentarnos con todas las partes. Los plazos y las actualizaciones de los contratos son los puntos que generan más incertidumbre y son parte del trabajo que se viene”, señaló Passo.