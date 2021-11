Perotti y Lagna pidieron "reafirmar el trabajo en la calle" de las fuerzas de seguridad

El gobernador Omar Perotti y el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, encabezaron este lunes un encuentro con toda la cúpula policial, donde impartieron la orden de “ratificar y profundizar el rumbo” trazado “entre el delito y el Estado”.

"Nuestro mensaje fue claro: tanto el Gobernador como el mío, ratificamos el apoyo total al policía que cumple sus funciones con mucho compromiso y atento al orden legal establecido", sentenció Lagna tras la reunión llevada a cabo en Rosario con la jefa de la Policía de la provincia, Emilce Chimenti; los jefes de las Unidades Departamentales y jefes de secciones especiales.

"Estamos viviendo un momento de la Argentina, y de Santa Fe en particular, con efectos no deseados en materia de seguridad, que la gente está padeciendo, el diagnóstico no lo negamos", dijo el ministro y enumeró algunas de las causas: "El estado de pandemia posterior a la pobreza, la reacción de bandas criminales ante medidas concretas del Gobierno, en esta línea que ha trazado entre delito y Estado, como los operativos en la calle junto a las fuerzas federales, y la investigación y esclarecimiento de hechos de delitos complejos".

Leer también: Lagna consideró de "extrema gravedad" la seguidilla de hechos vandálicos en Rosario

En este sentido, indicó que se viven "raras situaciones" de intimidación pública, que "aparentemente no tienen un móvil definido", y ratificó: "El compromiso concreto, que está en marcha, de una inversión millonaria en equipamiento, comunicaciones, patrullajes, refuerzos y mayores remuneraciones. Por eso pedimos la Ley de Emergencia Económica, es una herramienta que necesitamos para acortar los plazos de compra de equipamientos y poder otorgar suplementos a los policías".

En el encuentro, Perotti y Lagna pidieron a las fuerzas de seguridad "reafirmar el trabajo en la calle, necesitamos seguir sumando presencia, e intensificar el trabajo conjunto con el municipio, y con las fuerzas federales".

Finalmente, el ministro señaló que el objetivo es "lograr mayor tranquilidad de los vecinos a través de mayor y más presencia. Los recursos presupuestarios están, al igual que el recurso humano: van a ingresar 857 nuevos policías en pocos días, y la mayoría se van a volcar a las grandes urbes como Rosario, donde tenemos la mayor problemática del delito".