José Vignatti confirmó que en la final del Trofeo de Campeones habrá prioridad para los socios de Colón

13.000 son las entradas que el sabalero recibirá para la final del Trofeo de Campeones de las cuales 5.500 serán generales y 6.500 plateas. Si bien los detalles de cómo se venderán y a partir de cuando todavía no se revelaron, los socios sabaleros que fueron fieles durante la pandemia y no dejaron de pagar la cuota tendrán prioridad para acceder a los tickets lo que significa un mimo para aquellos que en esos meses difíciles siguieron haciendo el aguante.

José Vignatti, presidente de Colón, fue el encargado de confirmar la noticia y explicó en Cadena OH! Santa Fe que la venta física no va a existir en el club sino que “La Liga nos estaría enviando personas para que nosotros le demos la base de datos porque aunque no está confirmado ellos venderían las entradas”.

Si bien los detalles todavía no se conocen, se confirmó que Santiago del Estero recibirá el próximo 18 de diciembre “Hoy o mañana tendremos la reunión en Buenos Aires sobre la final y eso nos daría mejor claridad sobre los detalles” remarcó el presidente

Más frases del presidente de Colón

Sobre el rival, Vignatti dijo que siempre apostó a “River” porque en las etapas que le tocó a cada uno fueron los mejores y ahora es momento de “revalidar”.

Pero, antes de la final, Colón tendrá el clásico, al respecto, el presidente de Colón aseguró que “la idea es jugarlo lo más rápido posible y con los mejores pero los organizadores del torneo también quieren ver la definición para el ingreso de las copas”.

Una vez que finalice el torneo, el estadio sabalero entrará en obras para prepararse de la mejor manera de cara a la Libertadores 2022 “se va a empezar una reestructuración del piso para en un plazo de 90 días dejarlo en condiciones”

En otro tramo de la nota, el presidente de Colón habló sobre la posibilidad de la vuelta de El Pulga Rodríguez al club: “No quiero generar falsas expectativas, pero hoy no hay nada” y agregó: “Acá lo que juega a favor es que la relación es excelente, más allá que económicamente no aceptó la propuesta, permanentemente estamos en contacto pero no para una contratación, simplemente protocolarmente, la relación es buena y siempre que es así, posibilidades hay”.