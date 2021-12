Ex técnico de Unión será el nuevo entrenador de Atlético Tucumán

Si bien falta la confirmación oficial, está todo arreglado para que Juan Manuel Azconzábal se convierta en el nuevo entrenador de Atlético Tucumán. Firmará por una temporada tras la salida de Pablo Guiñazú.

El debut del Cholo como entrenador no fue para nada auspicioso: fueron solo seis partidos en los que el conjunto tucumano no ganó ni un partido. Por esto mismo, el ex mediocampista decidió dar un paso al costado.

La dirigencia del equipo decano ya había sufrido la salida de Omar De Felippe a principios de octubre. Con la llegada del Vasco, sumará a su tercer entrenador en el campeonato, igualando a Racing.

El ex defensor de Estudiantes de La Plata regresa a Atlético Tucumán tras su paso entre 2014 y 2016. En aquel momento, dirigió 77 partidos, de los cuales ganó 40, empató 20 y perdió los restantes 17, obteniendo poco más del 60% de efectividad.

Cabe destacar que el entrenador estuvo muy cerca de regresar a Deportes Antofagasta de Chile, donde dirigió entre 2019 y 2020 antes de su llegada a Unión.