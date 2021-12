En la previa del clásico, Colón le ganó a Atlético Tucumán

Colón fue impiadoso anoche con Atlético Tucumán al golearlo por 3 a 0, en Santa Fe, por la 24ta fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol. En el primer tiempo marcaron Gonzalo Piovi y Christian Bernardi y en el segundo Alexis Castro decoró la goleada del 'Sabalero'.

El dueño de casa, desde el inicio, tomó la conducción de las acciones al predominar en el poblado mediocampo y, además, supo aprovechar el esquema cauteloso presentado por el adversario para presionar alto y generar riesgos para el arquero Cristian Lucchetti.

Así, el 'Sabalero' logró la apertura por medio de un tiro de esquina ejecutado por Bernardi para que el centro lo cabeceara Piovi, hacia abajo y a la izquierda del 'Laucha', a los 13 minutos.

Por más que intentó reaccionar el 'Decano', no pudo con el mejor dispositivo de Colón, que aumentó la ventaja en una rápida réplica con un entrada a fuerza y coraje de Facundo Farías entre tres defensores para fabricarse el claro y sacar el remate que desvió el guardavalla visitante con su pie derecho.

Claro que, con mala fortuna, la pelota le llegó a Bernardi, al borde del área, para definir cruzado a la izquierda de Lucchetti, a los 27 minutos.

Pese a que el conjunto tucumano le puso mucho fervor y empuje a su labor, insistiendo con envíos de media distancia y con jugadas de pelota detenida, prácticamente no le generó mayores riesgos al uruguayo Leonardo Burián en la primera etapa.

Equilibraron en parte el juego, pero sin generar mayores preocupaciones para la defensa local, salvo con un par de llegada mal definidas.

Mientras que las acciones, por momentos, se vieron paralizadas por el intenso humo emanado por las numerosísimas bengalas encendidas en el estadio por los miles de hinchas 'rojinegros', a lo que se acoplaron algunos teros que, afirmados sobre el césped del campo, impidieron algunas maniobras de los jugadores.

Por su lado, Eduardo Domínguez, que en los próximos días deberá definir si renueva contrato con la institución santafesina, fue realizando cambios para preservar a algunos de sus dirigidos para lo que se le viene al final de la temporada.

En la última fecha de la competencia deberá visitar a Unión, su clásico rival, y el 18 de diciembre se enfrentará a River Plate, en Santiago del Estero, por la Supercopa Argentina.

Pese a esas variantes del entrenador, Colón no dejó de ser superior a su rival, aunque lució menos, y pudo decorar la goleada con un espléndido cabezazo de Castro, a los 32 minutos.

En tanto, lo del 'Decano' se tornó alarmante cumpliendo una paupérrima campaña, en la que suma 8 fechas sin ganar, con dos empates y posteriores seis derrotas consecutivas, todas por goleadas.

Por lo que intentará despedirse de su público de la mejor manera en la última fecha cuando reciba a River, el campeón del torneo.

Síntesis del partido

Colón: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Facundo Mura, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro, Christian Bernardi y Gonzalo Piovi; Facundo Farías y Lucas Beltrán. DT: Eduardo Domínguez.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Felipe Campos, Marcelo Ortiz, Mauro Osores, Yonathan Cabral y Gabriel Risso Patrón; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Abel Bustos y Leonardo Heredia; Cristian Menéndez. DT: Martín Anastacio.

Goles en el primer tiempo: 13m, Piovi (C); 27m, Bernardi (C).

Gol en el segundo tiempo: 32m, Castro (C)

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, Ramiro Ruíz Rodríguez por Heredia (AT) y Augusto Lotti por Cabral (AT); 13m, Cristian Ferreira por Beltrán (C) y Alexis Castro por Aliendro (C); 20m, Joaquín Pereyra por Bustos (AT); 29m, Santiago Pierotti por Bernardi (C); 34m, Bruno Bianchi por Goltz (C) y Ciro Rius por Tesuri (AT); 35m, Nahuel Gallardo por Delgado (C); y 42m, Oscar Benítez por Menéndez (AT).

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: Brigadier General Estanislao López (Colón).