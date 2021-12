Esmeralda Mitre gana en su lucha por La Nación

La Justicia falló a favor de Esmeralda Mitre y su familia en su lucha por recuperar las acciones de La Nación.

La actriz habló del tema en la red y en A la Tarde (América), donde comento que en el diario "pasan cosas espantosas".

"Estoy temblando. Se puede creer en la justicia, mi caso era muy difícil y hoy empezamos a ganar, si no es que ya ganamos", comenzó expresando la hija de Bartolomé Mitre en dialogo con Karina Mazzocco. "Fue una lucha muy difícil, demasiado dura, nadie se animó", declaró. Y agregó: "Hay muchas cosas espantosas que pasan ahí adentro del diario y yo no las cuento para no perjudicar a mis hermanos".

Un dato importante es que su hermano mayor se encuentra en la dirección del diario por herencia, según indicó Diana Deglauy.

El fallo de la cámara comercial le da la razón a Esmeralda Mitre. El mismo obliga a la sociedad K.M.B S.A a exhibir todos los libros y todos los documentos que poseen de los últimos años. Como se le otorgaron el 25% de las acciones a los hijos de Bartolomé Mitre se les retribuirá 60 millones de dólares en acciones.

Luego del fallecimiento de Bartolomé Mitre, ex director del diario La Nación, los hijos buscaron reclamar las acciones que les corresponden. La respuesta que le dieron de la empresa es que el total de las acciones que tenían era el 1% que había dejado en vida su padre.

La actriz expresó más de una vez que ella se encontraba en la situación de juicio porque no creía en lo que le habían dicho, que su padre como director del diario no podía tener ese porcentaje y que aseguraba que alguien las estaba robando. "Tengo ganas de entrar al diario porque es mi diario", expresó la actriz en una entrevista en "Informados de todo" (América).

