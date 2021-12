El Duki y Emilia Mernes confirmaron su romance

Finalmente, los rumores se confirmaron.

Duki publicó en la red una foto besándose con Emilia Mernes después de semanas de rumores de romance y sus fans enloquecieron, y convirtieron sus nombres en tendencia en la madrugada del 9 de diciembre.

La publicación de Duki no tuvo palabras, aunque tampoco eran necesarias. Una foto mostrándose a los besos en un baño y el emoji de un corazón fue suficiente para blanquear su relación, que explotó cuando grabaron juntos la canción Como si no importara y su fogoso video, en el que no podían dejar de tocarse.

"ALFIN HIJOS DE MILLLL RE LARGA LA HICIERON", lanzó el freestyler y cantante argentino Tiago Uriel Pacheco, más conocido como Tiago PZK, al ver el posteo de sus amigos. De este modo, Tiago dio a conocer que el romance entre los populares artistas viene desde hace rato.

Duki -Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga en rigor- se juntó con Emilia Mernes que fue relacionada sentimentalmente con Neymar- para grabar "Como si no importara", cuyo video oficial lanzado en julio y ya cuenta con mas de 31 millones de visualizaciones en YouTube. Pero también fue el puntapié para comenzar a correr los rumores que los vinculaban sentimentalmente, pues el clip es puro fuego ente ellos.

