Video: Patricia Bullrich quiso viajar en colectivo pero no tenía saldo en la SUBE

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estuvo esta mañana en la estación Constitución para evaluar el impacto del paro general convocado por la CGT.

En ese contexto, la funcionaria protagonizó una situación llamativa: intentó viajar en uno de los colectivos que no adhirió a la medida de fuerza, pero no pudo porque la tarjeta SUBE que le prestaron no tenía saldo.

“No tiene saldo, viejo. Es un caradura, no tiene saldo”, bromeó la funcionaria, antes de devolver la tarjeta y descender del transporte público, según se puede escuchar en el video.

Minutos antes, la ministra había apuntado contra la CGT por una medida de fuerza que calificó como “el paro de la debilidad”. A su vez, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, que acompañó a Bullrich, afirmó que “el 40% de los colectivos están funcionando”.