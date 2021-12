Extorsión escalofriante: le mandaron fotos de su casa y de familiares para que pague

Delincuentes enviaron mensajes extorsivos al dueño de un local gastronómico de barrio Fisherton y le exigieron 400 mil pesos. Le enviaron imágenes de su casa y también de casas donde viven sus suegros, también de su negocio. Así lo denunció Ariel Salomón, responsable de Pizza Home, negocio ubicado en Juan José Paso y González del Solar.

"Solo queremos que colabores una sola vez y no va a haber problemas, vas a seguir laburando tranquilo. Tenés 24 horas para pagarnos 400 lucas o te hacemos cerrar el local. Los negocios de la zona ya están colaborando. El que no paga, bala. Pensá en tus hijos", fue el mensaje de los desconocidos. Adjuntaron imágenes de la casa del hombre, de la casa de sus suegros y una imagen del local.

Leer también: Oscura trama narco detrás de un nuevo crimen en Rosario

"No pienso negociar ni diez centavos con esta gente. Muero de pie. Que quede grabado, porque uno nunca sabe", aseguró Salomón. Pidió seguridad para su familia y negocio. "Te ponés pálido, no sabés cómo actuar. Evidentemente hicieron inteligencia. Obviamente no contestamos los mensajes", añadió.

"Me reinventé en 2016 porque no estaban bien las cosas. Generé catering para eventos, me banqué la pandemia endeudándome y sosteniendo empleados. ¿Y ahora me amenazan? Rosario me expulsa", planteó. "El daño que me están haciendo es incalculable. ¿Cómo sigo? Hace dos meses empezamos a trabajar porque empezaron a mejorar las cosas gracias a la vacuna. ¿Y ahora esto? Me están obligando a cerrar", sostuvo.