Marta Fort liquidó a Daniel Osvaldo: "Yo no sé quién es el viejo ese"

Daniel Osvaldo está en el ojo de la tormenta. Va de polémica en polémica.

Desde que se supo que se separó de Gianinna Maradona a pocos días de haberse comprometido, el ex futbolista no paró de dar que hablar.

Ahora, resulta que estuvo de boliche en boliche en Miami y allí se cruzó con Marta Fort, según informó hace unos días la cuenta de Instagram chusmeteando. Fue Guido Záffora quien dio más detalles del encuentro casual de Osvaldo con la hija de Ricardo Fort en un local bailable de Estados Unidos y reveló cuál fue la percepción que la menor tuvo de él.

“Él se acercó a la mesa de Marta y le empezó a hablar. Marta lo trataba bien, pero lo miraba como diciendo 'no tengo interés en conocer a este tipo. No sé quién es'", arrancó a relatar el periodista.

Con el testimonio de Marta Fort en su poder, Záffora reveló cuál fue la lapidaria reacción de la adolescente al ser abordada por Daniel Osvaldo: "Esto es exclusivo, palabra de Marta Fort: 'Se me pegó en el boliche. Me miraba, pero yo no sé quién es el viejo ese'".

“‘Yo estaba con mis amigos disfrutando. Fui al boliche para otra cosa. Acá estoy de vacaciones’, dijo la joven”, señaló, dando a entender que si bien el cruce entre ambos fue real, nada más pasó, en especial teniendo en cuenta que Marta Fort tiene solamente 17 años.

Fuente: El Trece