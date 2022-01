Desaceleración de contagios en Rafaela aunque con una ocupación de camas todavía "importante”

El último reporte epidemiológico provincial indicó 69 nuevos contagios de coronavirus para Rafaela, lo que ratifica una desaceleración de casos luego del pico ocurrido tras la llegada de la cepa Ómicron a la ciudad.

Sin embargo, el director del Hospital Dr. Jaime Ferré, Dr. Emilio Scarinci, alertó que la ocupación de camas “es importante”. Actualmente, unos 15 pacientes se encuentran internados en sala de terapia intensiva.

“Estamos atentos a la evolución de los números y esperamos que se estabilicen los ingresos en la próximas semanas, ya que todavía contamos con un número importante de internados", detalló Scarinci al aire de Cadena OH!. Pese a ello, el doctor informó que “el número de contagios no se traduce en la cantidad de internados”, gracias al alto porcentaje de vacunación, un hecho que “resulta alentador".

El informe epidemiológico conocido ayer, mostró la cifra más baja de infectados desde hace más de un mes en la ciudad, específicamente el 28 de diciembre (si es que exceptuamos el día 2 de enero, con 9), cuando se empezó a tener contagios diarios con tres cifras. Incluso, es casi la mitad que el domingo pasado, incluso inferior a los 88 del lunes.

"Las personas que no quieren vacunarse cada día se van quedando sin argumentos. Hace décadas que las vacunas vienen salvando vidas y esto no es la excepción. Hay gente que opina sin fundamentos ni sustento científico pero los números dejan a la clara su importancia, si no estaría ¿cuál sería la situación del sistema de salud?, es hasta escalofriante pensarlo", apuntó Scarinci.