Luis Spahn habló de la venta de Gastón González, Enzo Roldán y el conflicto con San Lorenzo

Todavía no se hizo oficial, ya que restan detalles, pero Luis Spahn confesó la venta casi concreta de Gastón González a Orlando City de Estados Unidos: "Es un jugador con potencia y andar europeo. Están avanzadas las gestiones para que tenga salida. Pasamos el período de pases anterior sin darle salida a nadie, ahora solo decidimos vender a uno y en junio a no más de dos. Entendemos que es una de las bases para seguir apostando a mejores resultados deportivos y al orden económico para que haya tranquilidad en todo sentido. Por caso, que todos tengan su salario al día".

"Es muy probable la venta. Está todo avanzado, pero aún no se firmó. Sino hay imponderables, hay chances que vaya a Orlando", agregó el máximo dirigente.

Según los estadígrafos, esta se trataría de la mayor transferencia en la historia de la institución. Algo que Luis Spahn no dejó pasar: "Uno está muy preocupado por el presente y por forjar el futuro. No tengo datos estadísticos y sería muy difícil comparar con ventas anteriores, como la de (Leopoldo) Luque a River, porque se cotizaba de otra manera, pero es probable que la de Gastón sea la más importante, con el dato de que nos reservaríamos el 30% de los derechos económicos".

Luis Spahn ponderó el proyecto que encara el DT Gustavo Munúa. Foto: prensa Unión.

Asimismo, le abrió el crédito a la idea que impulsa el DT Gustavo Munúa: "Ratifica un poco la política del club. Venimos cumpliendo procesos. Hace 12 años que estamos en la administración del club. Lo primero fue ascender y luego mantenernos en Primera. Tuvimos el tropiezo de un descenso, pero nos recuperamos rápido y llegó la consolidación en Primera, donde a veces la línea de juego no puede ser tan exquisita sino resultadista. Muchos socios nos dicen que debemos imitar a Vélez y Lanús, de tener jugadores de mayor proyección de las inferiores. Fue así como trajimos a Gustavo Munúa, con experiencia europea. Como todos los caminos conducen a Europa tenemos que ver qué piden allá. En pos de eso estamos trabajando".

Luis Spahn y la deuda que San Lorenzo aún no cancela

"Seguimos trabados. Mañana (por este martes) vamos a accionar contra la compañía de seguros que liberó la caución de esa deuda y que lamentablemente nos hizo sentir muy mal, porque creíamos que era de primera línea e iba a pagar, pero desconoció el siniestro. También vamos a accionar contra San Lorenzo por una deuda que tiene al margen, que es la multa de esta caución que incumplimiento el pago. Todavía tiene un saldo pendiente de la deuda que se originó por el préstamo de Troyansky", apuntó Luis Spahn ante la falta de responsabilidad de San Lorenzo.

Unión le hará juicio a la aseguradora y a San Lorenzo por la deuda de 1.300.000 dólares por los pases de Mauro y Bruno Pittón. Prensa San Lorenzo.

Pero esta arremetida contra San Lorenzo no quedó solo ahí: "Tratamos de encontrar una solución. El nivel operativo de la justicia de la provincia, a través del manual de procedimiento, nos obligó a una conciliación obligatoria ante de iniciar un juicio y se lo citó a San Lorenzo dos veces, 3 y 10 de septiembre y no se presentaron, y se llamó también a la aseguradora. Fueron sin un resultado positivo, habilitándonos para hacer un juicio. Yo particularmente hablo con Matías Lammens, que está colaborando y me planteó la voluntad de solucionarlo, mediante abogados".

La compra de Enzo Roldán y la relación con Boca

Se espera que en las próximas horas, Enzo Roldán esté en Santa Fe para sumarse a Unión. "Está muy avanzado. Nos encontramos, tras llegar a un acuerdo, con algunos inconvenientes por el dado de Boca. Vamos a comprar el 50% del pase e hicimos un ofrecimiento también por el 70%, en una inversión importante para el club. En este aspecto, queremos satisfacer al cuerpo técnico, socios y simpatizantes con la continuidad de Enzo Roldán, que en la parte final de la temporada fue vital en la mejoría del funcionamiento. El motorcito en el medio".

Luis Spahn enfatizó en la compra del 50% del pase de Enzo Roldán.

Luego, Luis Spahn, avisó: "Somos unos buenos socios para Boca, porque le hemos generado mucho dinero y quisiéramos tener una condescendencia mayor en cuanto a la factibilidad al momento de darnos jugadores". Esto en alusión a los arribo de los algunos nombres, que luego le dejaron dividendos al Xeneize, como Lucas Pratto, Sebastián Palacios, Sebastián Vidal, Ezequiel Cañete y Mauro Luna Diale, entre algunos.

¿Unión se despide del mercado de pases?

"Estamos viendo si se concreta lo de Gastón (González) para buscar alguna alternativa para que lo suplante. Dentro del plantel hay dos opciones para ser titulares en todos los puestos y creo que es un buen desafío para los tres torneos", agregó Luis Spahn.

El efímero paso de Nicolás Blandi. Foto: prensa Unión.

En otro tramo de la entrevista, se le consultó sobre la decisión de no contar más con Nicolás Blandi, quizás el nombre como más chapa y el presidente fue claro: "La parte mediática le fue crítica y optó (por el jugador) por buscar otra alternativa. Creo que a veces lo urgente tapa lo importante. No llegó en las mejores condiciones, con falta de ritmo de juego y lo perjudicó la ansiedad por jugar. Entonces fue un semestre con muchos tropiezos".

Luis Spahn y las elecciones

"Estamos con mucha fe y orgullo. Mantuvimos una alta masa societaria durante la pandemia, se están haciendo obras, terminando los palcos y agrandando la escuela. Estamos trabajando en un montón de aspectos. Todo eso gracias a los unionistas que confían en nuestra gestión y espero nos puedan ratificar en las próximas elecciones", exclamó el titular tatengue.

En el final, se plantó ante el dictamen de la provincia de permitir solo hasta 500 personas en espectáculos públicos y deportivos, que podría afectar al fútbol, pese a estar dentro del orden nacional: "Creo que es inviable. Sería clavarle una espada al fútbol santafesino. Hay una serie de medidas que a veces nos gustarían que sean más homogéneas y creo que hay un montón de actividades que son tan complicadas como el fútbol en su dimensión, solo que nosotros tenemos 350 metros longitudinales para distribuir nuestros simpatizantes y socio. Creo que la cantidad nunca puede estar limitada a esa cifra y pienso que al aire libre se podría tener una mayor permisibilidad. No lo tenía como algo aplicable. No sé si nos afectara. Sería una muy mala noticia".

"La normativa está, pero faltaría la reglamentación y la aplicación para entender que el fútbol tiene un grado de excepción. Tendremos que esperar y ver cómo se da, sería muy burdo para generalizarlo a toda clase de eventos", finalizó Luis Spahn.