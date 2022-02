Destalles escandalosos de la separación de Lizy Tagliani y Leo Alturria

Ángel de Brito, se metió en la separación polémica entre Lizy Tagliani y Leo Alturria.

El periodista, mediante su cuenta de Intagram, reveló datos certeros del distanciamiento y soprendió al dar datos con exactitud que nadie se lo esperaba.

“¿Qué pasó acá? Pasemos al #LizyGate que como no me siguen, no se van a ofender como ‘WanMauro’”, comenzó diciendo el periodista en su cuenta de Instagram. “Se pudrió todo hace dos meses. Esta fue la última nota de la pareja”, agregó, sobre la última entrevista que la pareja concedió a Germán Paoloski.

Acto seguido, Angel de Brito reveló la razón que llevó a la separación. “Leo le descubrió un mensaje a Lizy con un chongo. Era solo histeriqueo, nunca pasó del chat”, contó.

“Leo le pidió a Lizy que no lo mate, por eso ella escribió ese descargo amoroso de una buena onda. Demasiado para mi gusto”, opinó Angel de Brito sobre el descargo de Lizy Tagliani hace unos días atrás.

Por otro lado y para sumar más detalles, el ex conductor de LAM contó que antes del viaje a España con Marley, la pareja ya estaba separada, decidiendo viajar igual despertando mal estar en la producción del conductor. “Como ya lo habían planeado, Lizy lo llevó igual de viaje por Europa con Marley. No quiso dejarlo sin Rainbow Tour”, señaló.

Más tarde, Ángel publicó una selfie que tomó Leo con todo el grupo y no dejó pasar un detalle. “El ‘clan Marley’ le decía ‘no lo traigas si ya se separaron’. El más enojado es el de atrás que ni mira en la selfie”, explicó y arrobó a Federico Hoffman, productor del programa. “De paso se ahorraban un pasaje, viáticos, comidas, excursiones”, sumó.

Finalmente, Angel De Brito publicó algunos de los mensajes que recibe Leo Alturria después de la separación con Lizy Tagliani, en donde lo acusan de buscar fama y querer prensa. “La gente la da mucho amor”, ironizó, para cerrar con un pronóstico sobre el escándalo. “¿En cuánto aparece gente para colgarse de esta historia?”, finalizó picante el periodista.

