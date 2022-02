Jorge Rial aseguró que Intrusos "perdió maldad"

Florencia de la Ve es la flamante conductora de Intrusos, tras la salida de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

A tantos cambios, el conductor estrella por 20 años, Jorge Rial, contó que ya no mira el programa. "Perdió la maldad", sentenció el conductor en nota con Teleshow.

Además, dejó en claro que el programa no lo sorprende y además criticó con firmeza su formato. "No es lo mismo: no lo miro porque no cuentan nada que yo no sepa. Y perdió maldad, esa cosa irónica que tenía y ya no tiene", lanzó, re picante, en un ida y vuelta con Teleshow.

"No instala agenda y no tiene la influencia de antes, que lo que decías en Intrusos explotaba, pero sigue siendo un programa de referencia y me siento orgulloso de haber armado ese estilo durante 20 años", sentenció, filoso, sobre el ciclo del que se hizo cargo Flor.

Fuente: Ciudad Magazine